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Doğa Koleji’nde öğrencilerin ateşi termal kameralarla ölçülüyor

ADANA HABERLERİ  | 22.09.2020 14:22 | Son Güncelleme

İstanbul Teknik Üniversitesi’ne (İTÜ) bağlı ETA Vakfı bünyesinde eğitimlerine devam eden Doğa Koleji Adana Kampüsü’nde öğrenciler okula alınmadan önce ateşleri termal kamera sayesinde ölçülüyor.Türkiye’nin en köklü eğitim kurumlarının başında gelen Doğa Koleji, yeni eğitim-öğretim yılında İTÜ’ye bağlı ETA Vakfı bünyesinde eğitimlerine başladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi’ne (İTÜ) bağlı ETA Vakfı bünyesinde eğitimlerine devam eden Doğa Koleji Adana Kampüsü’nde öğrenciler okula alınmadan önce ateşleri termal kamera sayesinde ölçülüyor.
Türkiye’nin en köklü eğitim kurumlarının başında gelen Doğa Koleji, yeni eğitim-öğretim yılında İTÜ’ye bağlı ETA Vakfı bünyesinde eğitimlerine başladı. İlk etapta ana sınıfı ve birinci sınıf öğrencileri okula gelirken, bütün öğrenciler maske ve sosyal mesafe kurallarına öğretmenler tarafından dikkat edilerek okula alınıyor. Okulun ana girişinden içeri girerken kurulan termal kameralar sayesinde de öğrenciler ateşleri ölçülerek sınıflarına giriyor.
Kendi online eğitim sistemiyle de derslerine devam eden Doğa Koleji, yüz yüze eğitimin tam anlamıyla başlamasıyla birlikte sosyal mesafe kurallarına uyarak etkinliklerini açık alanda yaparak öğrencilerine ev sahipliği yapacak.

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