Doğa Koruma Dairesi Başkanı Orhan korunan alanların ziyaretçi sayısını açıkladı:

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Doğa Koruma Dairesi Başkanı Hakan Orhan, "Korunan alanlarımıza yıllık 52 milyon civarında bir ziyaretçi akını var. Yerli turist bunlar, yabancı turist oldukça az." dedi.

Kastamonu'da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen Karavan Turizmi Zirvesi kapsamında "Karavan Alanı Yatırımları ve Yatırım Fırsatları" panelinde sunum yapan Orhan, korunan alanlardan bahsederek doğa turizmi hakkında bilgi verdi.

Korunan alanların ziyaretçi sayıları hakkında bilgi veren Orhan, "630 korunan alanımız var. 3,3 milyon hektarlık bir alandan kurumumuz sorumlu. 48 milli park, 262 tabiat parkı var. Korunan alanlarımıza yıllık 52 milyon civarında bir ziyaretçi akını var. Yerli turist bunlar, yabancı turist oldukça az." diye konuştu.

Korunan alanlarda ücret tarifesinin 30 ila 120 lira arasında değiştiğini ifade eden Orhan, "Ağustos ve eylül aylarını kapsayan yüksek sezon dışındaki dönemlerde yüzde 30 indirim uygulanabiliyor." dedi.

Kurum olarak 2020 yılında stratejik plan hazırladıklarını ifade eden Orhan, "Kurumumuzun sorumluluğundaki koruma alanlarında 8 farklı turizm faaliyeti var. Her türlü doğa turizmi faaliyetiyle ilgili çalışma yaptık. Zorda kalmadığımız sürece bu alanları kendimiz işletmiyoruz. İşletmecilere kiralıyoruz. Koruma alanlarımızdaki 53 noktada karavan turizmiyle ilgili faaliyet yapılıyor. Korunan alanlarımızdaki turizm faaliyetlerinin daha tanınır olması için 2020 yılı içerisinde bir program yapıldı. Bu program içerisinde her türlü turizm faaliyeti var." ifadesini kullandı.

Doğal hayatın korunmasının önemine değinen Orhan, "Bizim asli görevimiz doğal hayatın, biyoçeşitliliğin korunması. Doğa turizmin, ekoturizmin temel prensiplerinden biri koruma ve kullanma dengesini en üst seviyede tutmak ama tehditler bugün itibarıyla başta iklim değişikliği olmak üzere çok ciddi hale geldi. Ziyaretçi sayısının iki katına çıkması buraların nasıl korunacağı noktasında ciddi soru işaretleri oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kendi alanlarında iki karavan turizmi rotası belirlediklerini kaydeden Orhan, "Bunlardan biri Karadeniz rotası, ikinci de Ege-Akdeniz rotası. Bunun haricinde İç Anadolu, Doğu Anadolu rotası oluşturabiliriz. İhtiyaç halinde, bu arz talep meselesidir." dedi.

Panel kapsamında iş insanı Ümit Hotaman, kamp işletmecisi Serkan Saral, Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanları Beril Yamaner ve Gülden Erköseoğlu da sunum yaptı.

