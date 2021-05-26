YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Doğa Koruma ve Milli Parklar. 5. Bölge Müdürlüğü'nden Afyonkarahisar'da 7 kara akbabanın ölü bulunmasına ilişkin açıklama:

Doğa Koruma ve Milli Parklar. 5. Bölge Müdürlüğü'nden Afyonkarahisar'da 7 kara akbabanın ölü bulunmasına ilişkin açıklama:

26.05.2021 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Yapılan nekropsi çalışması sonucunda, söz konusu toplu ölümün sebebinin akut bir zehirlenme vakası olduğu görülmüştür" - "Kara akbabaların öldüğü alanda yapılan incelemede, yiyecek olarak tüketebilecekleri leş, leş kalıntısı ya da zehirli yem ve benzeri herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır. Akbabaların ölüm nedeni ve faillerin belirlenmesi kapsamında arazi çalışmaları devam etmektedir"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar. 5. Bölge Müdürlüğü, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde nesilleri tehlike altında olan 7 kara akbabanın ölümüne ilişkin, yapılan nekropsi çalışması sonucunda, söz konusu toplu ölümün sebebinin akut bir zehirlenme vakası olduğunun görüldüğü bildirildi.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, 3 Nisan'da gelen ihbar üzerine av koruma ve kontrol ekiplerinin ilçeye bağlı Üçlerkayası köyü Keçili mevkisine gittiği ve yapılan incelemede 7 kara akbabanın 3-4 gün öncesinde öldüğünün belirlendiği aktarıldı.

Akbabaların ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla aynı gün Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildiği ifade edilen açıklamada, "Burada yapılan nekropsi çalışması sonucunda, söz konusu toplu ölümün sebebinin akut bir zehirlenme vakası olduğu görülmüştür. Zehir türünün tespiti amacı ile alınan örnekler 5 Nisan'da Tarım ve Orman Bakanlığı Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsüne gönderilmiştir." ifadelerine yer verildi.

AKÜREM Müdürü, Üçlerkayası köyü muhtarı, İhsaniye İlçe Jandarma Komutanlığı ile Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü taşra birimi görevlilerince, 6 Nisan'da akbabaların öldüğü alanda tekrar inceleme yapıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kara akbabaların öldüğü alanda yapılan incelemede, yiyecek olarak tüketebilecekleri leş, leş kalıntısı ya da zehirli yem ve benzeri herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır. Akbabaların ölüm nedeni ve faillerin belirlenmesi kapsamında arazi çalışmaları devam etmektedir. Ölüm nedeninin belirlenmesi ile faillerinin bulunmasının ardından ilgililere, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 21. maddesi ikinci fıkrasında yer alan 'av ve yaban hayvanlarının beslendikleri ve barındıkları ortamı zehirleyenler, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır' amir hükmü gereğince işlem yapılacaktır."

Besin zincirinin önemine dikkat çekilen açıklamada, doğaya bırakılan zehirli yemlerin yaban hayatı üzerinde olumsuz etkilerinin dikkate alınması ve bu hususta vatandaşlarca gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiği ifade edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kolay yoldan para kazanmak için jigolo oldu, başına gelmeyen kalmadı! Kolay yoldan para kazanmak için jigolo oldu, başına gelmeyen kalmadı!
Afyonkarahisar'da üzerine sıcak su dökülen bebek, ambulans helikopterle Eskişehir'e sevk edildiAfyonkarahisar'da üzerine sıcak su dökülen bebek, ambulans helikopterle Eskişehir'e sevk edildi
Mersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldüMersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldü
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 26 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:46
Sabah
05:31
Öğle
13:00
İkindi
16:53
Akşam
20:19
Yatsı
21:57

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler26 Mayıs Çarşamba

Çıçek Eczanesi
Merkez
Mert Eczanesi
Merkez
Serdar Eczanesi
Merkez
Gönüllü Eczanesi
Basmakci
Bızım Eczanesi
Bolvadin
Ecırlıoglu Eczanesi
Cay
Ömür Eczanesi
Dazkiri
Tümünü Göster
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Konya'da lise öğrencisini darbettikleri iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı

Konya'da lise öğrencisini darbettikleri iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bakan Bekir Pakdemirli, Adana'daki yangında ekili arazilerin zarar görmediğini bildirdi

Bakan Bekir Pakdemirli, Adana'daki yangında ekili arazilerin zarar görmediğini bildirdi

Peugeot'dan yeni SUV 3008'e özel faiz kampanyası

Peugeot'dan yeni SUV 3008'e özel faiz kampanyası

MKE Ankaragücü Kulübünde mevcut yönetim, Faruk Koca'yı başkanlığa aday gösterdi

MKE Ankaragücü Kulübünde mevcut yönetim, Faruk Koca'yı başkanlığa aday gösterdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.