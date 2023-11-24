Doğa turizminin gözde mekanlarından Ayder Yaylası kar tatili sevenleri ağırlıyor

Sezonun yoğun geçtiği Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası, şehrin gürültüsünden uzaklaşmak ve eşsiz manzara eşliğinde karın tadını çıkarmak isteyen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Rize-Artvin Havalimanı'ndan 50 dakikada varılabilen Ayder, ulaşım kolaylığı bakımından önemli turizm merkezlerinin başında geliyor.

Tatilciler, kar kalitesi ile helikopterli kayak sporunun Türkiye'deki merkezi haline gelen Kaçkar Dağları'nda zaman zaman sporcuların faaliyetlerini izleme şansı da buluyor.

Öte yandan 27-28 Ocak'ta organize edilecek "16. Ayder Kar Festivali" öncesinde yaylada hazırlıklar sürüyor. Festival dolayısıyla yayladaki tesislerde yoğun rezervasyon talebi yaşanıyor.

"BÖLGEDE GEZİLECEK ALAN ÇOK FAZLA"

Otel işletmecisi Fatih Kızıltan, AA muhabirine, Türkiye'nin en çok bilinen yaylası Ayder'in son bir haftadır aralıklarla devam eden kar yağışı ile yeni bir güzellik kazandığını söyledi.

Rize-Artvin Havalimanı sayesinde Ayder ve Kaçkar Dağları Milli Parkı'ndaki ziyaretçi sayısının arttığını belirten Kızıltan, "Yazın ziyaretçi akını vardı bölgeye. Kar yağışı ile birlikte kayak merkezlerine ve bölgeye ilgi arttı. Ayder Yaylası kış turizminde kısa sürede ulaşılabilir ve ekonomik olması nedeniyle tercih sebebi oldu. Özellikle balayı çiftleri, sakinliği sevenler, havalimanından yaklaşık 50 dakikaya bölgeye gelip, uygun şartlarda zaman geçirebiliyorlar. Bu, bölge için çok büyük bir avantaj." dedi.

Kızıltan, Ayder'de sezonu çok yoğun geçirdiklerini ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bölgedeki altyapı çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Türkiye'deki en büyük çevreci otopark ocak ayınca açılacak. Termal tesis yapıldı, önümüzdeki yaz açılacak. Oteller yenilendi ve birçok yeni yatırım görüyoruz. Altyapı olarak hazır bir yer. Kış turizmine ilgi gösterenlerin Uludağ, Kartalkaya, Ilgaz gibi yerlerden bu sefer Rize'yi tercih etmesini istiyoruz. Ayder'e bir şans vermelerini bekliyoruz."

Bölgede gezilecek alanların çok fazla olduğuna işaret eden Kızıltan, "Misafirlerimiz Ayder'in yanında, Palovit Şelalesi, Zil Kale gibi yerleri de görebilir. Basit kayak organizasyonlarına katılabilirler. Bilindiği gibi kar festivali düzenleniyor. Bölge kar yürüyüşü için çok uygun ortama sahip." diye konuştu.

"AYDER'İN TADININ EN FAZLA ÇIKARTILACAĞI ZAMAN"

Tur işletmecisi Recep Ali Avcı ise Rize'nin en kolay ulaşılabilir yaylalara sahip olduğuna işaret etti.

Avcı, kış aylarında bölgeye günübirlik ziyaretlerin çok fazla olduğunu dile getirerek, "Aslında konaklama için çok daha doğru zaman. Çünkü fiyat olarak otellerimiz çok uygun ve Ayder'in en fazla tadının çıkartılacağı zaman. Sessiz, sakin, kış mevsiminin en güzel şekilde yaşanacağı dönem. Aslında bunu fırsata çevirmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Festivallerin önemine dikkati çeken Avcı, "Çok büyük bir kardan adam festivali düzenlenecek. Organizasyonun kusursuz olması için hepimizin üzerimize görevler düşüyor. Festivalleri bir marka haline getirip, Ayder'in bu tür organizasyonlarla ön plana çıkması gerekiyor. Bu yıl kapsamlı yapılacak festivalden bütün bölgenin faydalanacağını düşünüyorum." dedi.

Karın geçen yıla göre daha erken yağdığını belirten Avcı, bu durumun bölge için bir şans olduğunu, mevsimin uzun süreceğine işaret ettiğini sözlerine ekledi.

