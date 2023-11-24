YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Rize
  4. Doğa turizminin gözde mekanlarından Ayder Yaylası kar tatili sevenleri ağırlıyor

Doğa turizminin gözde mekanlarından Ayder Yaylası kar tatili sevenleri ağırlıyor

24.11.2023 11:30 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de "doğa turizmi" denilince akla ilk gelen yerlerden olan, hava sıcaklığının düşmesiyle de son günlerde beyaz örtüyle kaplanan Ayder Yaylası, kar tatilini tercih eden ziyaretçilerini ağırlıyor.

Sezonun yoğun geçtiği Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası, şehrin gürültüsünden uzaklaşmak ve eşsiz manzara eşliğinde karın tadını çıkarmak isteyen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Rize-Artvin Havalimanı'ndan 50 dakikada varılabilen Ayder, ulaşım kolaylığı bakımından önemli turizm merkezlerinin başında geliyor.

Tatilciler, kar kalitesi ile helikopterli kayak sporunun Türkiye'deki merkezi haline gelen Kaçkar Dağları'nda zaman zaman sporcuların faaliyetlerini izleme şansı da buluyor.

Öte yandan 27-28 Ocak'ta organize edilecek "16. Ayder Kar Festivali" öncesinde yaylada hazırlıklar sürüyor. Festival dolayısıyla yayladaki tesislerde yoğun rezervasyon talebi yaşanıyor.

"BÖLGEDE GEZİLECEK ALAN ÇOK FAZLA"

Otel işletmecisi Fatih Kızıltan, AA muhabirine, Türkiye'nin en çok bilinen yaylası Ayder'in son bir haftadır aralıklarla devam eden kar yağışı ile yeni bir güzellik kazandığını söyledi.

Rize-Artvin Havalimanı sayesinde Ayder ve Kaçkar Dağları Milli Parkı'ndaki ziyaretçi sayısının arttığını belirten Kızıltan, "Yazın ziyaretçi akını vardı bölgeye. Kar yağışı ile birlikte kayak merkezlerine ve bölgeye ilgi arttı. Ayder Yaylası kış turizminde kısa sürede ulaşılabilir ve ekonomik olması nedeniyle tercih sebebi oldu. Özellikle balayı çiftleri, sakinliği sevenler, havalimanından yaklaşık 50 dakikaya bölgeye gelip, uygun şartlarda zaman geçirebiliyorlar. Bu, bölge için çok büyük bir avantaj." dedi.

Kızıltan, Ayder'de sezonu çok yoğun geçirdiklerini ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bölgedeki altyapı çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Türkiye'deki en büyük çevreci otopark ocak ayınca açılacak. Termal tesis yapıldı, önümüzdeki yaz açılacak. Oteller yenilendi ve birçok yeni yatırım görüyoruz. Altyapı olarak hazır bir yer. Kış turizmine ilgi gösterenlerin Uludağ, Kartalkaya, Ilgaz gibi yerlerden bu sefer Rize'yi tercih etmesini istiyoruz. Ayder'e bir şans vermelerini bekliyoruz."

Bölgede gezilecek alanların çok fazla olduğuna işaret eden Kızıltan, "Misafirlerimiz Ayder'in yanında, Palovit Şelalesi, Zil Kale gibi yerleri de görebilir. Basit kayak organizasyonlarına katılabilirler. Bilindiği gibi kar festivali düzenleniyor. Bölge kar yürüyüşü için çok uygun ortama sahip." diye konuştu.

"AYDER'İN TADININ EN FAZLA ÇIKARTILACAĞI ZAMAN"

Tur işletmecisi Recep Ali Avcı ise Rize'nin en kolay ulaşılabilir yaylalara sahip olduğuna işaret etti.

Avcı, kış aylarında bölgeye günübirlik ziyaretlerin çok fazla olduğunu dile getirerek, "Aslında konaklama için çok daha doğru zaman. Çünkü fiyat olarak otellerimiz çok uygun ve Ayder'in en fazla tadının çıkartılacağı zaman. Sessiz, sakin, kış mevsiminin en güzel şekilde yaşanacağı dönem. Aslında bunu fırsata çevirmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Festivallerin önemine dikkati çeken Avcı, "Çok büyük bir kardan adam festivali düzenlenecek. Organizasyonun kusursuz olması için hepimizin üzerimize görevler düşüyor. Festivalleri bir marka haline getirip, Ayder'in bu tür organizasyonlarla ön plana çıkması gerekiyor. Bu yıl kapsamlı yapılacak festivalden bütün bölgenin faydalanacağını düşünüyorum." dedi.

Karın geçen yıla göre daha erken yağdığını belirten Avcı, bu durumun bölge için bir şans olduğunu, mevsimin uzun süreceğine işaret ettiğini sözlerine ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eskişehir’de sis manzaraları mest ettiEskişehir’de sis manzaraları mest etti
Tekirdağ’da Öğretmenler Günü kutlamalarıTekirdağ’da Öğretmenler Günü kutlamaları
Kars'ta evinde 15 düzensiz göçmen bulunan firari insan kaçakçısı yakalandıKars'ta evinde 15 düzensiz göçmen bulunan firari insan kaçakçısı yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Rize Ayder yaylası kaçkar dağları

Rize Namaz Vakitleri 24 Kasım Cuma

İmsak
05:39
Sabah
07:08
Öğle
12:09
İkindi
14:38
Akşam
17:01
Yatsı
18:25

Rize Nöbetçi Eczaneler24 Kasım Cuma

Kudret eczanesi
Merkez
Sevim eczanesi
Ardesen
Çomoğlu eczanesi
Cayeli
Halk eczanesi
Findikli
Karadeniz eczanesi
Pazar
Ömür eczanesi
Merkez
Şifa eczanesi
Kalkandere
Tümünü Göster
Rize ECZANELER
Rize ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Antrenör çiftin evinde seks skandalı! Sporcuları evlerinde toplayıp partiler yaptılar

Antrenör çiftin evinde seks skandalı! Sporcuları evlerinde toplayıp partiler yaptılar

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

5 yaşındaki çocuğa tecavüz suçuyla aranıyordu! Yıllar sonra yakalandı

5 yaşındaki çocuğa tecavüz suçuyla aranıyordu! Yıllar sonra yakalandı

Milyonlarca ölü fare yolları kapladı! "Kontrolden çıktı"

Milyonlarca ölü fare yolları kapladı! "Kontrolden çıktı"

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.