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Doğa tutkunlarının Tunceli'deki yeni rotası: Katır Gölleri

13.07.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ovacık ilçesindeki Katır Gölleri ve çevresi, el değmemiş doğal güzellikleriyle bölgenin önemli turizm alanlarının başında geliyor - Doğasever Nadir Bulut: - "Bölgede 9 buzul göl bulunuyor ve çok güzeller. Burada halen ilkbahar renkleri hakim olduğu için bitkiler ve çiçekler göllere ayrı bir güzellik katıyor"

TUNCELİ (AA) - SİDAR CAN EREN - Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Mercan Dağları'nın 3 bin 100 rakımında yer alan Katır Gölleri, özellikle yaz aylarında çevre il ve ilçelerden doğa tutkunlarını ağırlıyor.

Sarp dağların arasında kurulu Ovacık, yaban hayatı, endemik türleri ve yaylalarıyla her mevsim görülmeye değer güzellikler sunuyor.

Mercan Dağları'ndaki Katır Gölleri de doğa tutkunlarını yöreye çekiyor. Günübirlik turlarla ya da kamp kurmak üzere ilçeye gelen doğaseverler, hazırlıklarını tamamladıktan sonra rotalarını Katır Gölleri'ne çeviriyor.

- 4 saatlik zorlu yürüyüş sonrası ulaşılıyor

İlçeye bağlı Şahverdi köyüne araçlarıyla gelen doğaseverler, daha sonra göllere doğru yaklaşık 4 saat yürüyor.

Çevresi yemyeşil çayırlarla kaplı gölleri gezen doğa tutkunları, sıcak havadan bunaldıklarında serin sularda yüzüyor.

Dönüş yolunda dağa çıkan ziyaretçiler, bölgedeki gölleri aynı kadrajda fotoğraflama imkanı yakalıyor.

- "Bu coğrafyanın güzellikleri gezmekle bitmiyor"

Doğaseverlerden Nadir Bulut, AA muhabirine, Tunceli'nin mükemmel doğaya sahip olduğunu söyledi.

İldeki birçok güzelliğin halen keşfedilmediğini belirten Bulut, şöyle konuştu:

"Bölgede 9 buzul göl bulunuyor ve çok güzeller. Burada halen ilkbahar renkleri hakim olduğu için bitkiler ve çiçekler göllere ayrı bir güzellik katıyor. Tunceli'nin yaylalarına ve dağlarına ne zaman çıksam farklı güzelliklerle karşılaşıyorum. Bu coğrafyanın güzellikleri gezmekle bitmiyor."

Dağcı İskender Doğan ise Katır Gölleri'nin doğa harikası olduğunu ifade etti.

Göllere zevkli bir yürüyüşün sonunda ulaştıklarını anlatan Doğan, "Bizim Munzur ve Mercan Dağları'nın çok güzel yerleri var. Katır Gölleri de bu güzelliklerin bir parçası. Dünya üzerindeki diğer tüm dağcı arkadaşları da kentimizdeki dağlar gezmeye çağırıyor." dedi.

Gezgin Murat Gülmez de Tunceli'nin doğasıyla öne çıktığını ve herkesin gelip bu güzellikleri görmesi gerektiğini dile getirdi.

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