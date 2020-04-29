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Doğa ve hayvanlar için el ele

ANKARA HABERLERİ  | 29.04.2020 13:19 | Son Güncelleme

Gölbaşı Belediyesi ekipleri Gölbaşı halkı için çalışmalarını sürdürürken sokak hayvanlarını ve doğayı da unutmuyor.

Gölbaşı Belediyesi ekipleri Gölbaşı halkı için çalışmalarını sürdürürken sokak hayvanlarını ve doğayı da unutmuyor. İlçenin birçok yerinde temizlik ve dezenfektan işlemleri sürerken, sokak hayvanları ve doğayı da ihmal etmeyen Gölbaşı Belediyesi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Tedbiri elden bırakmayan ekipler, evlerde kaldığımız bu günlerde Gölbaşı sokak hayvanlarını unutmayarak mama yardımında bulunuyor.
Atatürk Sahil Parkı’nı ziyaret ederek parkta ve göl çevresinde düzenlenmeler ile ilgili incelemelerde bulunan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek devam eden çalışmaları da yakından inceledi. Sokak hayvanları için hazırlanan paketleri de sokak hayvanlar ile paylaşan Şimşek “Evlerimizde kaldığımız bu günlerde doğamıza ve sokak hayvanlarımıza da sahip çıkmamız gerekiyor. Özellikle bu günlerde can dostlarımızın bizlere daha çok ihtiyacı var.Doğa bizlerin elinde yaşayacak, gelecek bizlerle şekillenecek” ifadelerini kullandı.

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