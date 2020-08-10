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Doğa ve tarihin iç içe olduğu Aydın, üniversite adaylarını bekliyor

AYDIN HABERLERİ  | 10.08.2020 09:36 | Son Güncelleme

Ünlü tarihçi Heredot’un “Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü” olarak tabir ettiği Aydın, tercih maratonunda olan üniversite adaylarını bekliyor.Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve il genelinde 21 antik kent ve örenyerleri bulunan Aydın, doğal güzellikleriyle de öğrencilerini bekliyor.

Ünlü tarihçi Heredot’un “Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü” olarak tabir ettiği Aydın, tercih maratonunda olan üniversite adaylarını bekliyor.
Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve il genelinde 21 antik kent ve örenyerleri bulunan Aydın, doğal güzellikleriyle de öğrencilerini bekliyor. Bozdoğan ilçesinde bulunan Arapapıştı Kanyonu’ndan, Didim’deki dünyaca ünlü Altınkum Plajı’na, Kuşadası’nda bulunan Dilek Yarımadası Milli Parkı’ndan, Söke’de bulunan Latmos’a kadar, doğa ve tarih ile iç içe olan Aydın, üniversite adaylarını çağırıyor. Dünyaca ünlü seyyah Evliya Çelebi’nin “Ovalarından bal, dağlarından yağ akan şehir”, ünlü tarihçi Heredot’un ise “Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü” olarak tabir ettiği Aydın, yaklaşık 42 binlik üniversiteli öğrenci nüfusuyla da öğrenci şehri olarak anılmaya devam ediyor. Her yıl binlerce üniversite adayına kapılarını açan Aydın, öğrencilerine kaliteli eğitimin yanı sıra doğal ve tarihi güzellikleri vaat ediyor.

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Sabah
06:13
Öğle
13:19
İkindi
17:06
Akşam
20:15
Yatsı
21:41

Aydın Nöbetçi Eczaneler10 Ağustos Pazartesi

Aile Eczanesi
Merkez
Çolakoğlu Eczanesi
Merkez
Çondur Eczanesi
Merkez
Hazal Eczanesi
Merkez
Güneş Eczanesi
Kusadasi
Özlü Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
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