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Doğa ve tarihle iç içe tatilin adresi: "Vize"

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 17.07.2020 11:57 | Son Güncelleme

Trakya'nın saklı güzelliklerinden olan Kırklareli'nin Vize ilçesi, Geç Roma dönemine ait antik tiyatrosu, kalesi, Gazi Süleyman Paşa Camisi ve Karadeniz'e sahili bulunan Kıyıköy beldesiyle alternatif tatil arayanlara ev sahipliği yapıyor - Kırklareli Valisi Bilgin: -"Kovid-19 normalleşme sürecinde güvenli, huzurlu ve doğayla iç içe tatil yapmak isteyen vatandaşlarımızı bekliyoruz"

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Tarihi milattan önce 5 binli yıllara dayanan Kırklareli'nin Vize ilçesi, doğa ve tarihle iç içe tatil yapmak isteyenleri cezbediyor.

Yaklaşık 8 yıldır Uluslararası Cittaslow (sakin şehir) ağında olan Vize, Geç Roma dönemine ait Trakya'nın tek antik tiyatrosu, kalesi, tarihi Gazi Süleyman Paşa Camisi, deniz ve doğası ile huzurlu bir tatil geçirmek isteyenlere ev sahipliği yapıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenler, İstanbul'a 136, Kırklareli'ne 56 kilometre mesafede olan ilçeyi tercih ediyor.

İlçeye gelen yerli ve yabancı turistler, Gazi Süleyman Paşa Camisi'ni, Vize Antik Tiyatrosu'nu gezerek tarihe tanıklık ediyor.

Ihlamur ağaçlarının çiçeklerinin oluşturduğu kokunun eşliğinde Vize Kalesi'ne ulaşanlar, buradaki ziyaretlerini de tamamladıktan sonra günün yorgunluğunu Karadeniz'e kıyısı bulunan Kıyıköy beldesinde denize girerek atıyor.

Denizde keyifli vakit geçirenler ardından bölgenin yöresel ürünlerini yiyerek, akşam güneşinin oluşturduğu eşsiz manzara eşliğinde nehirlerde kano veya kayık ile geziyor.

Trakya'nın saklı güzelliklerin olan ilçeye gelenlerin bazıları ormanlık alana kurdukları çadırda, bazıları karavanlarda, bazıları ise otel ve pansiyonlarda konaklıyor.

Deniz ve ormanların bütünleştiği Kıyıköy, ziyaretçilerini cezbediyor.

Kırklareli, köftesi, hardaliyesi, balığı ve manda yoğurduyla damaklara da hitap ediyor.

Istranca ve longoz ormanlarının temiz havasında yetişen hayvanların etinden yapılan köftenin yanı sıra manda yoğurdu, Karadeniz'in sularında yakalanan taze balık ile yöreye özgü üzümden elde edilen hardaliye, damaklarda ayrı lezzet bırakıyor.

Yöreye özgü diğer et ve süt ürünleri ile köylü kadınların hazırladığı lezzetler, ziyaretçilerden ilgi görüyor.

- "Doğası, tarihi ve lezzetleriyle ön plana çıkıyor"

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AA muhabirine, Kıyıköy'ün görülmesi ve yaşanması gereken ender güzelliklere sahip olduğunu söyledi.

Kentin doğası, tarihi ve lezzetleriyle ön plana çıktığını belirten Bilgin, "Kovid-19 normalleşme sürecinde güvenli, huzurlu ve doğa ile iç içe tatil yapmak isteyen vatandaşlarımızı bekliyoruz." dedi.

Kentin İstanbul'a yakınlığı nedeniyle ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığını anlatan Bilgin, "Ben dünyanın birçok yerine seyahat ettim, ancak Kırklareli kadar güzel bir yere henüz rastlayamadım. Bölgeye gelenler gerçekten mutlu bir şekilde ayrılıyor. Gelecek yıl da tatil planlarını buna göre yapıyorlar." diye konuştu.

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