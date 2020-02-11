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Doğa yürüyüşü eşliğinde fotoğraf yarışması

AMASYA HABERLERİ  | 11.02.2020 17:30 | Son Güncelleme

Amasya’nın Merzifon ilçesinde doğa yürüyüşü eşliğinde ödüllü fotoğraf yarışması düzenlendi.Merzifon Doğaseverler Grubu tarafından doğa yürüyüşü eşliğinde ödüllü fotoğraf yarışması yapıldı.

Doğa yürüyüşü eşliğinde fotoğraf yarışması

Amasya’nın Merzifon ilçesinde doğa yürüyüşü eşliğinde ödüllü fotoğraf yarışması düzenlendi.
Merzifon Doğaseverler Grubu tarafından doğa yürüyüşü eşliğinde ödüllü fotoğraf yarışması yapıldı. Yarışma öncesi fotoğraf çekme sanatı konusunda katılımcılara eğitim verildi. Eğitimden sonra doğa yürüyüşü eşliğinde fotoğraf yarışması gerçekleştirildi. Yarışmada Eyüp Atıcıoğlu’nun çektiği ‘Doğanın Uyanışı’ adlı fotoğrafı 1. seçildi.
Yarışma sonrası açıklamada bulunan doğaseverler grubu sözcüsü Haydar Köse, “Merzifonlu doğaseverler ile hep birlikte olmanın, barış içinde, özgürlük içinde doğada yaşamanın, bir lokma ekmeği bile doğadaki, Allah’ın bizlere emanetleri olan sessiz dostlarımız ile paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Doğa demek barış, huzur, sağlık ve mutluluk demektir. Doğada fotoğraf çekmek ve fotoğraf çekme sanatı etkinliğimizde bizlerle beraber olan herkese teşekkür ederiz. Birinci olan fotoğrafı çeken Eyüp arkadaşımızı tebrik ediyoruz” dedi.

Doğa yürüyüşü eşliğinde fotoğraf yarışması

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