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Doğada kendiliğinden yetişen efelik otu sofraların vazgeçilmezi oldu

YOZGAT HABERLERİ  | 20.05.2020 12:46 | Son Güncelleme

Yozgat’ta bahar mevsimi ile doğada kendiliğinden yetişen ve şifa kaynağı olarak da gösterilen efelik otunu vatandaşlar büyük bir titizlikle topluyor.Yozgat’ta bahar mevsimiyle birlikte sofralarda eksik edilmeyen efelik otu, doğadan büyük bir titizlikle toplanıyor.

Yozgat’ta bahar mevsimi ile doğada kendiliğinden yetişen ve şifa kaynağı olarak da gösterilen efelik otunu vatandaşlar büyük bir titizlikle topluyor.
Yozgat’ta bahar mevsimiyle birlikte sofralarda eksik edilmeyen efelik otu, doğadan büyük bir titizlikle toplanıyor. Özellikle dağlık alanlarda ve yol kenarlarında yetişen efelik otunu vatandaşlar toplamaya başladı. Doğada kendiliğinden yetişen efelik otunu toplamak için tatlı bir telaş içerisine giren vatandaşlar, efelik otunun hem sarmasını yapıyor, hem çorba olarak tüketiyor hem de kavurup hamur işlerinin içerisine katıyorlar.
Vatandaşlar topladıkları otları kendileri tükettikleri gibi pazarda satarak ev ekonomilerine de katkı sağlıyorlar.
C vitamini açısından zengin olduğu için gribal enfeksiyonlar ile mücadelede etkili olan efelik otu, romatizmal ağrılara iyi geldiği gibi egzama, kaşıntı ve mantar hastalıklarının iyileşmesinde de kullanılıyor.
Yozgat’ın merkeze bağlı Salmanfakılı köyünde eşi ile birlikte efelik otu toplayan Mehmet Uyan, her yıl Mayıs ayında yetişen efelik otunu toplamak için köye geldiklerini söyledi. Efelik otunun ilk bahar mevsimi ile birlikte doğada kendiliğinden yetiştiğini belirten Uyan, “Efelik otu Yozgat’ta sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Ben de her yıl Mayıs ayında köyde, dağda, yol kenarında eşimle birlikte efelik otunu toplamaya gidiyorum. Efelik otunun özellikle sarmasını yapıyoruz, çok güzel oluyor. Severek tüketiyoruz. C vitamini açısından zengin olduğu için özellikle topluyoruz. Efelik otu vücuttaki toksinlerin atılmasını da sağlıyor” dedi.

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Merkez
Dere Eczanesi
Akdagmadeni
Aydıncık Eczanesi
Aydincik
Deniz Eczanesi
Bogazliyan
Fatih Eczanesi
Candir
Temel Eczanesi
Cayiralan
Çakıroğlu Eczanesi
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