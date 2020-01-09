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  4. Doğadaki hayvanlar aç kalmasın diye yem bıraktılar

Doğadaki hayvanlar aç kalmasın diye yem bıraktılar

KIRIKKALE HABERLERİ  | 09.01.2020 11:42 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de kış mevsiminin gelmesi sonrasında doğada bulunun hayvanların beslenmesi için yem bırakıldı.Soğuk havaların kendini iyice hissettirmesi, en çok doğada bulunan hayvanları etkiliyor.

Kırıkkale’de kış mevsiminin gelmesi sonrasında doğada bulunun hayvanların beslenmesi için yem bırakıldı.
Soğuk havaların kendini iyice hissettirmesi, en çok doğada bulunan hayvanları etkiliyor. Bu kapsamda Kırıkkale’nin yüksek kesimlerinde zorlu geçen kış şartlarında doğada yaşayan hayvanların yaşamını devam ettirebilmesi için Denek ve Behrek dağına kanatlı hayvanlar için yem bırakıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi Müdürlüğü tarafından doğanın farklı noktalarında yapılacak besleme faaliyetlerinin kış boyunca devam edeceği bildirildi.

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