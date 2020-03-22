YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Doğadaki hayvanlara yiyecek takviyesi

Doğadaki hayvanlara yiyecek takviyesi

MALATYA HABERLERİ  | 22.03.2020 15:02 | Son Güncelleme

Malatya’da doğaya belirli aralıklarla yiyecek bırakılarak sokak hayvanların aç kalmasının önüne geçiliyor.Malatya Büyükşehir Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Atık Yönetim Şube Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanları için belirli bölgelere ekmek, yem bırakıyor.Büyükşehir Belediyesi bağlı ekipleri tarafından Malatya’da birçok noktada bulunan bayat ekmek toplama kutularından alınan ekmekler, doğadaki hayvanların ulaşabileceği noktalara bırakılıyor.Malatya genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarının yemekhanelerinden alınan ekmekler, mezbahanelerden temin edilen etler ile hazır mamalar Beydağı İnderesi, Battalgazi Feribot İskelesi, Turgut Özal Tabiat Parkı, Çöp Atık Sahaları, Hayvan Barınağı gibi yerlere bırakılıyor.

Malatya’da doğaya belirli aralıklarla yiyecek bırakılarak sokak hayvanların aç kalmasının önüne geçiliyor.
Malatya Büyükşehir Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Atık Yönetim Şube Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanları için belirli bölgelere ekmek, yem bırakıyor.
Büyükşehir Belediyesi bağlı ekipleri tarafından Malatya’da birçok noktada bulunan bayat ekmek toplama kutularından alınan ekmekler, doğadaki hayvanların ulaşabileceği noktalara bırakılıyor.
Malatya genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarının yemekhanelerinden alınan ekmekler, mezbahanelerden temin edilen etler ile hazır mamalar Beydağı İnderesi, Battalgazi Feribot İskelesi, Turgut Özal Tabiat Parkı, Çöp Atık Sahaları, Hayvan Barınağı gibi yerlere bırakılıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
65 yaş üstü için getirilen 'sokağa çıkma yasağı' ile ilgili yeni genelge! Kapsam dışında kaldılar65 yaş üstü için getirilen 'sokağa çıkma yasağı' ile ilgili yeni genelge! Kapsam dışında kaldılar
Ürküten tahmin: Minimum 7,2!Ürküten tahmin: Minimum 7,2!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Altındağ’da 60 yaş üstü vatandaşlara alışveriş desteği

Altındağ’da 60 yaş üstü vatandaşlara alışveriş desteği

Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Karantinadaki umrecilere kandil simidi dağıtıldı

Karantinadaki umrecilere kandil simidi dağıtıldı

Adana'da 65 yaş üzerinin sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasına başlandı

Adana'da 65 yaş üzerinin sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasına başlandı

Elle seçme yasağının ardından esnaf poşetleme uygulamasına geçti

Elle seçme yasağının ardından esnaf poşetleme uygulamasına geçti

Başkan Kavuş: “Yaşlılarımız sokağa çıkmasın, ihtiyaçlarını biz getirelim”

Başkan Kavuş: “Yaşlılarımız sokağa çıkmasın, ihtiyaçlarını biz getirelim”

Malatya Namaz Vakitleri 22 Mart Pazar

İmsak
04:58
Sabah
06:20
Öğle
12:39
İkindi
16:05
Akşam
18:47
Yatsı
20:04

Malatya Nöbetçi Eczaneler22 Mart Pazar

Annem Eczanesi
Merkez
Botanik Eczanesi
Merkez
Defne Eczanesi
Merkez
Gökyüzü Eczanesi
Merkez
Malatya Büyük Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İş dünyası Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketini olumlu buldu

İş dünyası Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketini olumlu buldu

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Malatya'da polisten uygulama noktasında sürücülere sucuk ekmek ikramı

Malatya'da polisten uygulama noktasında sürücülere sucuk ekmek ikramı

Elazığsporlu taraftarlar, Yeni Malatyaspor’a tribün desteği verecek

Elazığsporlu taraftarlar, Yeni Malatyaspor’a tribün desteği verecek

Malatya Barosu'ndan Hükümete Barış Süreci Desteği

Malatya Barosu'ndan Hükümete Barış Süreci Desteği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.