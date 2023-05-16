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Doğal gaz borusunu patlattılar: Çerkezköy’de doğal gaz paniği

16.05.2023 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ Çerkezköy Öztrak Caddesi’nde çalışma yapan belediye ekiplerinin aynı yerde bulunan doğal gaz borusunu patlatması çevrede paniğe neden oldu.

Çerkezköy Öztrak Caddesi’nde Çerkezköy Belediye ekiplerinin devam eden çalışmaları çerçevesinde caddede kazı çalışması yapan kepçe operatörü, yanlışlıkla doğal gaz borusunu patlattı.

Belediye ekipleri, durumu GAZDAŞ ekiplerine bildirirken, büyük bir gürültüyle çevreye yayılan doğal gaz, çevredeki vatandaşlar arasında korku ve panik yaşanmasına neden oldu. Olay yerine gelen Çerkezköy polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. GAZDAŞ ekipleri doğal gazı keserek, gaz kaçıran boruyu tamir için çalışma başlatırken, Öztrak Caddesi ve İnan Sokak çalışmalar dahilinde trafiğe bir süre kapatıldı.

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