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Doğal güzellikleri ile ünlü Kastamonu'da bayram yoğunluğu yaşanıyor

22.07.2021 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğal güzellikleri ile ünlü Kastamonu'da bayram yoğunluğu yaşanıyor

Karadeniz sahilindeki ilçeleri ve doğal güzellikleri ile ünlü Kastamonu'da, Kurban Bayramı hareketliliği yaşanıyor.

Yaklaşık 170 kilometrelik sahil şeridiyle Karadeniz'de serinlemek isteyenlerin uğrak yerleri arasında bulunan Kastamonu, bayram döneminde insanların yoğun olarak ziyaret ettiği adreslerden oldu.

Sahil şeridindeki Çatalzeytin, Abana, İnebolu, Doğanyurt ve Cide ilçeleri, çevre illerden bayram tatilinde denize girmek isteyenlerden yoğun ilgi görüyor. Kanyonları, mağaraları ve şelaleleriyle ünlü Pınarbaşı ilçesi de özellikle doğa turizmini sevenlerin ziyaret ettiği yer arasında bulunuyor.

Modern hayatın gürültüsünden uzaklaşarak doğayla iç içe kamp yapmak isteyenlerin en çok tercih ettiği noktalardan biri de Şenpazar İlçesindeki Kızılcasu Kamp Alanı oldu. Tarihi dokusuyla bilinen kent merkezi de ilgi gören yerler arasında.

Ziyaretçilerden Umutcan Yalaz, AA muhabirine, bayram tatilinde İstanbul'dan gezmek için Kastamonu'ya geldiğini söyledi.

Kastamonu'yu çok beğendiğini dile getiren Yalaz, "Kastamonu'ya geldik, ardından Pınarbaşı ilçesine geçtik. Kanyonlarını gezdik. Nem yok, çok güzel bir serinlik var. Kanyonlardan geçerken suyun sesi bizi tedavi ediyor. Herkesin buraya gelip dolaşmasını tavsiye ediyorum." dedi.

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