YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Doğal ortamda şifa buluyorlar

Doğal ortamda şifa buluyorlar

SİNOP HABERLERİ  | 20.07.2020 17:01 | Son Güncelleme

Doğada yaralı bulunan hayvanların cerrahi operasyonları dahil, tüm tedavileri Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10.

Doğada yaralı bulunan hayvanların cerrahi operasyonları dahil, tüm tedavileri Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Sinop İl Şube Müdürlüğü Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.
Çok sayıda farklı türde hayvanın barındığı Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde şifa buluyor.
Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi edilen yaban hayvanları, kendilerine ayrılan rehabilitasyon bölgelerinde doğaya yeniden adaptasyonlarının sağlanmasıyla bulundukları bölgelere yeniden salınıyor.
Salınan baykuşun yanı sıra çok sayıda kuş türü ve karaca, geyik gibi memelinin, yaban hayvanlarının tedavisi ise sürüyor. Yaban hayvanlarına can veren merkez, ihtiyaç duyulduğunda diğer illerden gelen yaban hayvanlarına da ev sahipliği yapıyor.
Yetkililer özellikle karaca yavrusu gören vatandaşları, karaca yavrularına dokunmamaları ve yavrunun bulunduğu yerden uzaklaşmaları uyarısında bulunuyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, “Özellikle bu aylarda Mayıs ve Haziran aylarında Karaca ve geyikler için üreme zamanı, doğum zamanı. Burada büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Orman içerisinde bu karacalar, geyikler yavrularını yavruladıktan sonra tabi bir müddet bunları besin bulmak için ayrılabiliyorlar. Fakat o yöreden geçen köylülerimiz özellikle bu yavrularını annesini kaybetmiş ya da sahipsiz görerek alıp ortamından bize getiriyorlar. Veya kendilerini bakmaya çalışıyorlar. Burada maalesef sıkıntı yaşıyoruz. Niye? Çünkü annesinden ayrılan yavruların yaşama durumları hakikaten zor oluyor. Yani yaşatmak güç oluyor. Kendi ortamında kendi annesinin sütüyle yaşaması gerekiyor. Bunu yaşatmak için biz doğal ortamlardan sağladığımı işte keçi sütü vs. ile besliyoruz. Ama dediğim gibi kolay olmayabiliyor. Zaman zaman camilerde bizzat anons etmek suretiyle bu yavruların alınmaması kendi ortamlarında bırakılması gerektiğini uyarılarla ve işte müftülüklerimiz kanalıyla camilerde ilanlar, muhtarlarımızla görüşmek suretiyle yaptığımız toplantılarda sürekli uyarıyoruz ama bunu tam anlamıyla maalesef bu konuda vatandaşlarımızı bilinçlendiremedik. Buradan tekrar istirham ediyorum. Bu yavruları mutlaka annesi yalnız bırakmaz. Kendisinin başına bir zarar gelmedikten sonra mutlaka bir müddet sonra geri gelip yavrusunu emzirecek, ona bakacak. Ama bunu işte bu hayvanları özellikle biraz daha masum hayvanları insanlarımız bunlara çok ilgi gösteriyorlar. Alıp bunları sevimli diye evine de getirebiliyorlar, bakmak için falan. Ama bakımları güç ve orada o ev ortamlarında evcil ortamlarda yaşamaları mümkün değil. Bunun için bu konuda vatandaşlarımızın duyarlı olmasını tekrar bu vesileyle istirham ediyorum" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Yasmin denizde! Yasmin denizde!
Buzağıya suni teneffüs! Hayatını böyle kurtardı Buzağıya suni teneffüs! Hayatını böyle kurtardı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Süleymanpaşa’da yol atağı sürüyor

Süleymanpaşa’da yol atağı sürüyor

MKE Ankaragücü'nden Medipol Başakşehir, Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a tebrik

MKE Ankaragücü'nden Medipol Başakşehir, Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a tebrik

Kayserispor ana sponsorundan ’küme düşme kaldırılsın’ çağrısı

Kayserispor ana sponsorundan ’küme düşme kaldırılsın’ çağrısı

Ermişler Ailesi’nden eğitime destek

Ermişler Ailesi’nden eğitime destek

Kütahyalı ‘Doğa Bekçileri’nden çöp temizleme etkinliği

Kütahyalı ‘Doğa Bekçileri’nden çöp temizleme etkinliği

Başkan Sekmen: “Şükürler olsun yeniden Süper Lig’deyiz”

Başkan Sekmen: “Şükürler olsun yeniden Süper Lig’deyiz”

Sinop Namaz Vakitleri 20 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:20
Sabah
05:14
Öğle
12:51
İkindi
16:50
Akşam
20:17
Yatsı
22:03

Sinop Nöbetçi Eczaneler20 Temmuz Pazartesi

Buket Eczanesi
Merkez
Çağlar Eczanesi
Erfelek
Elif Eczanesi
Boyabat
Merve Eczanesi
Ayancik
Özlem Eczanesi
Turkeli
Tek Eczanesi
Duragan
Yeni Eczanesi
Gerze
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Denizde can pazarı

Denizde can pazarı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Sinop'ta fuhuş operasyonu: 4 tutuklama

Sinop'ta fuhuş operasyonu: 4 tutuklama

Kesilen ağaçtan 10 kilo bal çıktı

Kesilen ağaçtan 10 kilo bal çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.