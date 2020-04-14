Doğal şifa kaynağı ama sadece çiçek olarak görülüyor

Türkiye’de nadir olarak yetişen ve doğal şifa kaynağı bitkilerden olan karabaş otu (kargan) Aydın’da çiçek açtı. Karpuzlu’nun Ömerler Köyü’nde çokça bulunan Karabaş otunun değerlendirilmesini isteyen vatandaşlar, hekim tavsiyesi ile kullanılan bu bitkinin zenginliğe dönüştürülmesini istediler.

Lavantanın bir türü olan "lavandula pedunculata subsp, cariensis", halk arasındaki adıyla karabaş otunun (kargan)faydaları saymakla bitmiyor. Kalp damarı açıcı özelliğinin yanı sıra birçok rahatsızlığın tedavisinde kullanılan karabaş otu, bölgede en fazla Aydın’ın Karpuzlu ilçesine bağlı Ömerler Köyü’nde bulunuyor. Hoş bir aromasının yanında spazm çözücü, ağrı kesici, mikrop öldürücü, safra artırıcı, idrar söktürücü, tansiyon düşürücü ve tonik, iştah açıcı özelliklere de sahip olan karabaş otunun, romatizma ağrılarının yanı sıra migren tedavisinde de kullanıldığını belirten köylüler bu zenginliğin değere dönüşmediğini belirttiler.

Mor çiçeği ile herkesin dikkatini çeken karabaş otunun Karpuzlu Ömerler Mahallesi’ne gelen herkesin dikkatini çektiğini belirten köyün sakinlerinden Gülseren Altıntaş, “Gelen herkes hatıra fotoğrafı çektiriyor. Bilenler kendi ihtiyacı kadar topluyor. Ancak sağlık açısından bir hazine olan bu değer bir türlü değerlendirilemiyor. Köyümüzde her yer karabaş otu (kargan). Birçok derde deva olan bu otun kıymetini şimdilik sadece arılar biliyor. Köyümüzün bu zenginliğinin değere dönüştürülmesini istiyoruz” diye konuştu.

