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Doğal ürünler haftada 3 gün kent halkı ile buluşuyor

01.02.2021 14:38 | Son Güncelleme:
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Tepebaşı Belediyesi Kadın Üretici Ürün Satış Noktası, Eskişehirliler ile doğal ürünleri buluşturmaya devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi Kadın Üretici Ürün Satış Noktası, Eskişehirliler ile doğal ürünleri buluşturmaya devam ediyor. Haftanın 3 günü farklı mahallelerde açılan noktalardan alışveriş yapan vatandaşlar, doğal ürünlere ulaşırken kadın emeğini de desteklemiş oluyor.
Tepebaşı Belediyesi’nin kırsal mahalle sakini kadınlarının üretimine destek olmak amacıyla Temmuz 2019’da hayata geçirdiği Kadın Üretici Ürün Satış Noktası projesi, Eskişehirlilerin ilgisi eşliğinde sürüyor. Kendi bahçelerinde doğal üretim yapan kadınlar projeye, Kızılinler, Satılmışoğlu, Cumhuriyet, Sakintepe, Keskin, Aşağı Söğütönü, Sazova, Çalkara, Kozkayı, Takmak, Fevziçakmak, Alınca, Çuklurhisar, Sazova, Sarıcakaya (Düzköy, merkez), Mihalgazi (Alpagut), İnönü (Oklubal), Batıkent, Emirceoğlu, Uludere mahallelerinden katılarak ev ekonomilerine katkıda bulunuyor.
Eskişehirlilerin artan talepleri doğrultusunda kadınların üretim alanları büyürken, Kadın Üretici Ürün Satış Noktası da haftada 3 gün hizmet veriyor. Eskişehirlilerden yoğun ilgi gören ürünler, kadınların emeklerini kazanca dönüştürmesini sağlıyor. Tepebaşı Belediyesi tarafından ücretsiz tezgah, çadır gibi imkanların sağlandığı Kadın Üretici Ürün Satış Noktası’ndaki kadınlar, ürettikleri salça, turşu, reçel, kurutulmuş sebzeler, meyve ve sebze gibi ürünleri Eskişehirlilerle buluşturuyor. Projede yer alan üreticiler, kadın emeğine sahip çıkmasından ve kendilerine bu imkanın sağlamasından dolayı Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’a teşekkürlerini iletiyor.

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