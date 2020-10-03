Doğal Yaşam Parkı yeniden açılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli Sasalı’daki Doğal Yaşam Parkını 5 Ekim Pazartesi yeniden ziyarete açıyor. Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Şahin Afşin, “Kimsenin endişesi olmasın. Biz Doğal Yaşam Parkında bulunan tüm canlıları koruyoruz, seviyoruz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında 15 gün kapatma kararı aldığı Doğal Yaşam Parkını yeniden ziyarete açacak. 5 Ekim Pazartesi gününden itibaren yeniden hizmete girecek olan Doğal Yaşam Parkı, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında ziyaret edilecek.

Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Şahin Afşin, binlerce insanın ziyaret ettiği bahçedeki tüm canlılara büyük bir özenle baktıklarını söyledi. Parkın her bir sakiniyle bire bir ilgilenerek onların rahat bir ortamda yaşamaları için çabaladıklarını ifade eden Afşin, “Doğal Yaşam Parkı’ndaki ekibimizle birlikte tüm konuklarımızın sağlığı ve güvenliği için çabalıyoruz. Kimsenin endişesi olmasın. Biz Doğal Yaşam Parkı’nda bulunan tüm canlıları koruyoruz, seviyoruz” dedi.

Şahin Afşin, Doğal Yaşam Parkını ziyaret edenlerin korona virüsü salgınına karşı alınan önlemlere özen göstermesini de isteyerek, "Parkın girişinde vücut ısını ölçen cihazlar mevcut. Ziyaretçilerimizden de maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını rica ediyoruz" diye konuştu.

