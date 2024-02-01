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Doğal Yaşam Parkı’na pazartesi molası

İHA İHA
01.02.2024 11:40 | Son Güncelleme:
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İzmir Doğal Yaşam Parkı, hayvanların periyodik kontrollerinin yapılıp, adaptasyon ve zenginleştirme çalışmalarının yürütülmesi amacıyla pazartesi günleri ziyarete kapalı olacak.

Doğal Yaşam Parkı’na pazartesi molası

İzmir Büyükşehir Belediyesinin şehre kazandırdığı İzmir Doğal Yaşam Parkı, 5 Şubat Pazartesi gününden itibaren, haftanın ilk günleri ziyarete kapalı olacak. Hayvanların periyodik kontrollerinin yanı sıra adaptasyon ve zenginleştirme çalışmaları nedeniyle her pazartesi günü kapalı kalacak parkta, barınakların haftalık bakım ve onarım çalışmaları da yapılacak. 132 farklı türde yaklaşık 1800 yaban hayvanına ev sahipliği yapan Doğal Yaşam Parkı, kış aylarında 09.00 ile 16.30 saatleri arasında ziyarete açık.

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İzmir

İzmir Namaz Vakitleri 1 Şubat Perşembe

İmsak
06:47
Sabah
08:11
Öğle
13:30
İkindi
16:15
Akşam
18:39
Yatsı
19:58

İzmir Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Perşembe

Leman eczanesi
Buca
Kafkas eczanesi
Bayrakli
Aslan eczanesi
Bornova
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