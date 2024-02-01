Doğal Yaşam Parkı’na pazartesi molası

İzmir Büyükşehir Belediyesinin şehre kazandırdığı İzmir Doğal Yaşam Parkı, 5 Şubat Pazartesi gününden itibaren, haftanın ilk günleri ziyarete kapalı olacak. Hayvanların periyodik kontrollerinin yanı sıra adaptasyon ve zenginleştirme çalışmaları nedeniyle her pazartesi günü kapalı kalacak parkta, barınakların haftalık bakım ve onarım çalışmaları da yapılacak. 132 farklı türde yaklaşık 1800 yaban hayvanına ev sahipliği yapan Doğal Yaşam Parkı, kış aylarında 09.00 ile 16.30 saatleri arasında ziyarete açık.

