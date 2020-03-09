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Doğalgaz alamayan vatandaşlar imza kampanyası başlattı

ÇORUM HABERLERİ  | 09.03.2020 14:47 | Son Güncelleme

Çorum’un Osmancık ilçesine bağlı Koyun Baba Mahallesi’nde doğalgaz alamayan vatandaşlar imza kampanyası başlattı.Osmancık’ın 3 bin nüfuslu mahallesi olan Koyun Baba Mahallesi’nde bazı cadde ve sokakların 2020 doğalgaz yatırım programına alınmadığını duyduklarını ifade eden vatandaşlar muhtarlık önünde toplandı.

Doğalgaz alamayan vatandaşlar imza kampanyası başlattı

Çorum’un Osmancık ilçesine bağlı Koyun Baba Mahallesi’nde doğalgaz alamayan vatandaşlar imza kampanyası başlattı.
Osmancık’ın 3 bin nüfuslu mahallesi olan Koyun Baba Mahallesi’nde bazı cadde ve sokakların 2020 doğalgaz yatırım programına alınmadığını duyduklarını ifade eden vatandaşlar muhtarlık önünde toplandı. Evlerine doğalgaz alamayan vatandaşlar Çorumgaz Osmancık Şubesi’ne verilmek üzere birer dilekçe yazdı. İmzaladıkları dilekçelerinde “Binamıza doğalgaz almak istiyoruz. 2020 yatırım planında da sokağımızın olmadığını öğrendik. “diyerek dilekçeleri mahalle muhtarları Hasan Şahin’e teslim ettiler.
Ana hattın geçmediği sokaklarda doğalgazın verilmediğini belirten vatandaşlar bu durumun belediye hizmetlerine de sekte vurduğunu belirttiler. Bazı cadde ve sokak yollarının bozuk hatta asfaltsız olduğundan yakınan vatandaşlar; “Belediyeden yol onarım ve asfalt talep ettiğimizde, doğalgaz çalışmalarının tamamlanmasının beklendiği ifade ediliyor. Ancak 2020 doğalgaz yatırım programında mahallemizin bazı cadde ve sokaklarının yer almadığını öğrendik. Doğalgazı bu yıl alamadığımız gibi belediye hizmetlerinden faydalanamıyoruz.” şeklinde şikayetlerini dile getirdiler.

Doğalgaz alamayan vatandaşlar imza kampanyası başlattı

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