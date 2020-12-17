Doğalgaz patlamasında hayatını kaybeden yaşlı adam toprağa verildi

Uşak’ta, geçtiğimiz gün meydana gelen doğalgaz patlamasında ağır yaralanan ve dün gece kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Cihan Özer, toprağa verildi.

15 Aralık Salı günü Kemal Öz Mahallesi Birinci Serap Sokakta ikamet eden Cihan Özer’e ait evde doğalgaz patlaması gerçekleşti. Patlamada yaralanan Cihan Özer (65) ve eşi Fatma Özer, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda oluşan ağır yanıklar nedeniyle İzmir Bozyaka Hastanesi’ne sevk edilen Cihan Özer, yapılan bütün müdahalelere rağmen dün gece hayatını kaybetti. Özer’in cenazesi, ilk olarak patlamanın gerçekleştiği sokağa götürülürken sonrasında da Karahallı’nın Beki köy mezarlığında toprağa verildi. Özer’in yakınları, Birinci Serap Sokak ve köy mezarlığında zor anlar yaşadı.

Özer’in hastanede tedavisi süren eşi Fatma Özer’in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

