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Doğalgaz yangınlarına karşı söndürme eğitimi

BİLECİK HABERLERİ  | 27.01.2020 17:53 | Son Güncelleme

Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından doğalgaz firması çalışanlarına yönelik olası doğalgaz yangınlarına karşı söndürme ve yangın esnasında yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi.Doğalgaz firmasının Bilecik’teki tesisinde gerçekleştirilen eğitimlerde çıkabilecek olası yangına karşı gerekli tedbirlerin alınması ve yapılması gereken uygulamalar anlatıldı.

Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından doğalgaz firması çalışanlarına yönelik olası doğalgaz yangınlarına karşı söndürme ve yangın esnasında yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi.
Doğalgaz firmasının Bilecik’teki tesisinde gerçekleştirilen eğitimlerde çıkabilecek olası yangına karşı gerekli tedbirlerin alınması ve yapılması gereken uygulamalar anlatıldı. İtfaiye Müdürlüğü görevlileri tarafından teorik ve uygulamalı eğitimlerin verildiği programda yangın anında yapılması gerekenler ve yangın tüpünün nasıl kullanılacağı hakkında bilgiler verildi.
Kurum yetkilileri ve çalışanlar, verilen eğitimlerden duydukları memnuniyeti belirterek, İtfaiye Müdürlüğü görevlilerine teşekkür etti.
Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından vatandaşların sağlıklı ve güvenli hizmet almaları amacıyla bu tür uygulamalı yangın tatbikatlarının devam edeceği bilgisi verildi.

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