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Doğalı öğrenciler, "Doğalılar İyilik Peşinde" sloganıyla maratona katıldı

08.11.2021 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğalı öğrenciler, "Doğalılar İyilik Peşinde" sloganıyla maratona katıldı

İSTANBUL (AA) - N Kolay 43. İstanbul Maratonu'na, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nden öğrenciler, "Doğalılar İyilik Peşinde" sloganı ile katıldı.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji t-MBA Liderlik Akademisi öğrencileri sosyal sorumluluk projeleriyle yine farkındalık yaratmaya devam ediyor.

Öğrenciler, dün gerçekleşen N Kolay 43. İstanbul Maratonu'na "Doğalılar İyilik Peşinde" sloganı ile katıldı. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji t-MBA Liderlik Akademisi öğrencileri, Tohum Otizm Vakfı ile başlattıkları sosyal sorumluluk projesi kapsamında adımlarını otizmli çocuklar için attı.

Koşuya Tohum Otizm Vakfı için katılan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji t-MBA Liderlik Akademisi öğrencileri; topladıkları bağışlarla, otizmli çocukların eğitim masrafını karşılayacak.

- Sosyal sorumluluk projeleri devam edecek

Sosyal sorumluluk bilinciyle yetişen İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri, otizmli arkadaşları kardeşleri için koşuya katılmaktan ve eğitimlerine destek olmaktan mutlu olduklarını, sosyal sorumluluk projelerine devam edeceklerini belirtti.

"Koşuya başlamak için bir sebep, destek olmak için ise bin sebep var" ifadelerini kullanan t-MBA Liderlik Akademisi öğrencileri, kampüslerde gerçekleştirdikleri etkinliklerle bağış toplayarak çevresindeki herkesi bu iyiliğin bir parçası olmaya davet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucu Temsilcisi Serhat Özeren, "Öğrencilerimizin, sosyal sorumluluk projeleriyle birçok insana dokunması ve katkı sağlaması hepimiz için çok önemli. Öğrenciler, gerçekleştirdikleri projelerle kampanyalarını geniş kitlelere duyurma imkanı buluyor ve örnek davranış sergiliyorlar. Tüm öğrencilerimizi, Tohum Otizm Vakfı için gerçekleştirdikleri projeden ve sosyal sorumluluk projelerine gösterdikleri duyarlılıktan dolayı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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