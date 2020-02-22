Doğan: "Eğitime yapılan yatırım en iyi yatırım"

Yazar Sıtkı Aslanhan tarafından gerçekleşti.

Cemil Şensoy Kültür Merkezinde öğrencilere ve ailelere olmak üzere farklı saatlerde düzenlenen seminere Çarşambalılar yoğun ilgi gösterdi. Seminere Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden, Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, Çarşamba Müftüsü Osman Karagöz, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Seminerine, hayatın içinden örnek verdiği öyküleri anlatarak başlayan Eğitimci-Yazar Sıtkı Aslanhan, özellikle internet bağımlılığı konusuna dikkat çekti. İnternet oyunları yüzünden yeni nesil çocukların gelişiminin olumsuz etkilendiğini ifade eden Aslanhan ailelerin bu konuda dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Aslanhan, günümüz gençliğini bekleyen sıkıntılar, çocuğun başarısında anne-babanın rolü, velinin çocuğun başarısına etkisi, anne baba olarak doğru bildiğimiz fakat aslında yanlış davranış ve tutumlar, sevgi, saygı, iletişim gibi konulara değinerek, katılımcılara çocukların gelişimlerini nasıl doğru yolda sağlayacakları hakkında bilgiler verdi. Sıtkı Aslanhan, dinleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Etkinlikte konuşan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Kültür-sanat alanında hemşehrilerimize faydalı olacak programlar, etkinlikler düzenliyoruz. Bugün Sıtkı Aslanhan hocamızın iki programına da yoğun katılım oldu, ilçemizdeki en büyük salonumuz doldu taştı. Hemşehrilerimizin gösterdiği bu ilgi kültür-sanata verdiğimiz önemin ne kadar doğru olduğunun göstergesidir. Biz geleceğe ve eğitime yapılan yatırımın en iyi yatırım olduğu bilinci ile hareket ediyoruz. Çok şükür görüyorum ki sizler de bu anlayışla baktığınız için bugün buradasınız. Bugün bizlere deneyimlerinden ve bilgilerinden faydalandıra değerli hocamız Sıtkı Aslanhan’a ve hocamızın iki programına da yoğun ilgi gösteren değerli hemşehrilerime teşekkür ederim” dedi.

Programın sonunda Sıtkı Aslanhan’a Başkan Halit Doğan tarafından hediye takdim edildi. Aslanhan konferans sonrası Cemil Şensoy Kültür Merkezinde konukların kitaplarını imzaladı.

