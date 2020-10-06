YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Doğan, esnaf ve vatandaşımızın yanındayız

Doğan, esnaf ve vatandaşımızın yanındayız

ERZİNCAN HABERLERİ  | 06.10.2020 10:33 | Son Güncelleme

Korona virüs salgınının Türkiye’ye giriş yapmasıyla beraber alınan önlemlere rağmen birçok işyeri kapatıldı.

Doğan, esnaf ve vatandaşımızın yanındayız

Korona virüs salgınının Türkiye’ye giriş yapmasıyla beraber alınan önlemlere rağmen birçok işyeri kapatıldı. İşyeri sahipleri ve çalışanların zor durumda olduğunu, hiçbir gelir kaynaklarının bulunmadığını söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan İl Başkanı Ayhan Doğan, “Esnaf ve çalışanlar kredi borcuyla, ekmek kavgasıyla hayatta kalmaya çalışıyorlar” dedi.
CHP Erzincan İl Başkanı Ayhan Doğan, Erzincan Mimar Sinan Mahallesi sakinleri ve esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Doğan genel merkez tarafından gönderilen 100 TL yardım kuponlarını da esnaf ve mahalle sakini ihtiyaçlı ailelere dağıttı.
Daha önceleri Erzincan merkez de bulunan esnafları ziyaret ederek maske dağıttıklarını söyleyen CHP Erzincan İl Başkanı Ayhan Doğan, “Şuana kadar yaklaşık 30 bin adet maske dağıttık, dağıtmaya devam ediyoruz. Bugün de Mimar Sinan Mahallemizde ki esnaflarımız ve mahalle sakini ailelerimizi ziyaret ederek 100 TL olan yardım kuponlarımızdan 2 bin adet dağıttık. Şuana kadar toplamda 2 bin 600 ailemize de yardım kuponlarından dağıttık. Hakikaten pandemi sürecinde esnafımız çok zor duruma düştü. Birçok esnafımız kepenk kapattı. SSK, Bag-Kur prim borçlarını ödeyemez oldular. Tek dertleri evlerine ekmek götürebilmek. Biz CHP Erzincan teşkilatı olarak esnafımıza ve vatandaşlarımıza destek olmaya devam ediyoruz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
3 bin yıl sonra ülkesine geri döndü! 3 bin yıl sonra ülkesine geri döndü!
Erzincan'da şaşırtan manzaraErzincan'da şaşırtan manzara
En Çok Okunan Yerel Haberler
GÜNCELLEME - Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı
GÜNCELLEME - Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı
Edirne'de Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturuldu
Edirne'de Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturuldu
Mersin'de trafik kazası: 1 ölü
Mersin'de trafik kazası: 1 ölü
Körfez’de altyapı için yoğun çalışma
Körfez’de altyapı için yoğun çalışma
İzmir'de fabrikada asit tankı delindi: 3 yaralı
İzmir'de fabrikada asit tankı delindi: 3 yaralı
Hayırsever iş adamından Hani ve Dicle arasına yeni yol
Hayırsever iş adamından Hani ve Dicle arasına yeni yol

Erzincan Namaz Vakitleri 6 Ekim Salı

İmsak
04:54
Sabah
06:16
Öğle
12:15
İkindi
15:29
Akşam
18:04
Yatsı
19:21

Erzincan Nöbetçi Eczaneler 6 Ekim Salı

Gürol Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesi
Refahiye
Barış Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Kaza yapan motosiklet sürücüsü kaçtı
Kaza yapan motosiklet sürücüsü kaçtı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Doğuda Kurulan Fabrikalar Kadın Istihdamını Artırıyor
Doğuda Kurulan Fabrikalar Kadın Istihdamını Artırıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.