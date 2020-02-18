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Doğan karate müsabakalarından başarıyla döndü

ADIYAMAN HABERLERİ  | 18.02.2020 17:47 | Son Güncelleme

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı çocuk evlerinde kalan Tuncay Doğan, Mardin’de yapılan okullararası Gençler Karate Müsabakalarında 74 kilogramda bölge üçüncüsü oldu.Müsabakadan dereceyle dönen Tuncay Doğan’ı tebrik eden Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, “2020 Yılına hızlı bir giriş yaptık.

Doğan karate müsabakalarından başarıyla döndü

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı çocuk evlerinde kalan Tuncay Doğan, Mardin’de yapılan okullararası Gençler Karate Müsabakalarında 74 kilogramda bölge üçüncüsü oldu.
Müsabakadan dereceyle dönen Tuncay Doğan’ı tebrik eden Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, “2020 Yılına hızlı bir giriş yaptık. Daha öncede Antalya’nın Kemer ilçesinde düzenlenen masa tenisi müsabakalarında tüm dereceleri alan çocuklarımızın başarıları, çocuk evlerimizde kalan tüm çocuklarımıza örnek olmuştur. Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk’un rehberliğinde ve Valimiz Aykut Pekmez’in desteğiyle müdürlüğümüze bağlı çocuk evlerimizde kalan çocuklarımızdan bir başarı örneğini de Mardin ilimizde düzenlenen Karate Müsabakalarında 74 Kilogramda bölge üçüncüsü olan Tuncay Doğan evladımız sergiledi. Çocuklarımızın ulusal ve bölgesel müsabakalarda ilimizin adını duyurmaları ve öne çıkarmaları bizleri onurlandırmaktadır. Bu güzel başarı örneğini ortaya çıkarmada gayret sarf eden tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, başarı gösteren Tuncay Doğan evladımızı canı gönülden tebrik ediyorum” diye konuştu.

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