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Doğan: "Kaymakam Bingöl’e yönelik saldırıyı kınıyoruz"

ADANA HABERLERİ  | 17.05.2020 09:40 | Son Güncelleme

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, bir yardım dağıtımı sırasında Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl’e yapılan saldırıyı kınadı.Doğan, yaptığı açıklamada, Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl’ün katıldığı Vefa Yardımlaşma Grubu’nun yardım dağıtımı organizasyonunda, bir grubun çalışmayı engellemeye yönelik, sözlü ve fiziki saldırısına maruz kaldığını üzülerek öğrendiklerini ifade ederek, "Sayın kaymakamımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Doğan: "Kaymakam Bingöl’e yönelik saldırıyı kınıyoruz"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, bir yardım dağıtımı sırasında Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl’e yapılan saldırıyı kınadı.
Doğan, yaptığı açıklamada, Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl’ün katıldığı Vefa Yardımlaşma Grubu’nun yardım dağıtımı organizasyonunda, bir grubun çalışmayı engellemeye yönelik, sözlü ve fiziki saldırısına maruz kaldığını üzülerek öğrendiklerini ifade ederek, "Sayın kaymakamımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Umarız ki bundan sonraki süreçlerde bu durumlar yaşanmaz" dedi.
Kaymakam Bingöl’ün ilçeye atandığı günden beri dürüstçe çalışarak, önemli katkılarda bulunduğunu belirten Doğan, "Ülkesini seven, çalışkan dürüst insanlara her zaman ihtiyacımız olacaktır. Sayın kaymakamımız dürüst ve çalışkan kişiliğiyle her zaman örnek biri olmuştur" diye konuştu.

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