Doğan: "Salgın hava kalitesinin önemini açığa çıkardı"

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) Adana Şube Başkanı Kenan Doğan, yaşanan Covid-19 salgınının hava kalitesinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, "Çevre sağlığına yatırım ve önleyici tedbirin aslında tüm canlı yaşamının sağlığına yönelik yapılmış olarak değerlendirilmesi gerekmektedir" dedi.

Doğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle yayınladığı mesajda, artan nüfus ve gelişen teknolojilere ayak uydurmak istenirken, tüketim alışkanlıklarının değiştiğini buna paralel olarak bölgede de, çevre sorunlarının her geçen gün çeşitlilik gösterip arttığına dikkat çekti.

Salgın döneminde çevrenin ve çevre sağlığının daha da öncelendiğine dikkat çeken Doğan şöyle devam etti:

"Halk sağlığını ilgilendiren virüs salgını süreci, aynı zamanda sağlıklı ve dengeli bir çevrenin önemini, çevre adına yürüttüğümüz çalışmaların toplum sağlığı açısından bir anlamda önleyici bir hekimlik olduğunu açıkça göstermiştir. İnsan sağlığı hiçbir zaman çevre sorunlarından ayrı düşünülmemeli, çevreye yapılacak her türlü yatırım ve önleyici tedbirin aslında tüm canlı yaşamının sağlığına yönelik yapılmış olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Son günlerde yaşadığımız pandemi Covid-19 süreci yaşam alanlarımızda hava kalitesinin ne denli önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Hava kirliliğinin yoğun yaşandığı kentlerde solunum sistemi rahatsızlıklarının olması da kaçınılmaz bir durumdur. Yani kentlerin hava kalitesi, temiz bir havaya ve yeteri miktarda yeşil alanlara sahip olmaları solunum rahatsızlıklarının azalmasında da etkilidir. Bu nedenle temiz bir çevre ve havaya sahip olmak doğrudan sağlıkla bağlantılı bir durumdur."