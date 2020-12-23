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Doğanhisar mezbahaya kavuşuyor

KONYA HABERLERİ  | 23.12.2020 14:38 | Son Güncelleme

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından hayvancılık faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla Doğanhisar’a mezbaha kazandırılıyor.Konya Büyükşehir Belediyesi ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğiyle Doğanhisar’a mezbaha kazandırılıyor.

Doğanhisar mezbahaya kavuşuyor

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından hayvancılık faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla Doğanhisar’a mezbaha kazandırılıyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğiyle Doğanhisar’a mezbaha kazandırılıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yeni Büyükşehir Yasasıyla birlikte şehir genelinde hizmet üretmeye devam ettiklerini belirterek, bu kapsamda ihtiyaç duyulan ilçelerde mezbahalar da yaptıklarını dile getirdi. Doğanhisar’da yapımı süren mezbahanın bölgede hayvancılık konusunda önemli bir ihtiyacı karşılayacağını dile getiren Başkan Altay, “Üreticilerimiz mezbaha sayesinde kendilerine en yakın yerde hizmet alma imkanına kavuşacak. Hemşehrilerimiz ayrıca yeni mezbahanın tamamlanmasıyla daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda kesim yapacak. Önemli kısmı tamamlanan mezbahayı en kısa sürede tamamlayarak bölge halkımızın hizmetine sunacağız. Şimdiden hayırlı olsun” dedi.

Doğanhisar mezbahaya kavuşuyor

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