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"Doğanın koruyucu bekçileri" sürdürülebilir yaban hayatı için görev yapıyor

06.02.2021 12:02 | Son Güncelleme:
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Yurtta kış mevsiminin çetin geçtiği kentlerden Ağrı, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Bingöl, Kars, Ardahan ve Iğdır'da görevli doğa koruma ekipleri, karla kaplı zorlu alanlarda saatlerce yürüyüp avlak alanlarına giderek hem yaban hayvanlarına yem bırakıyor hem de onları kaçak avcılardan koruyor - Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürü Mehmet Fehmi Yüksel: - "Geçen yıl doğaya yonca, saman, kırık buğday ve pazar artıkları gibi yaklaşık 35 ton yem bıraktık. Her yıl bu çalışmalarımızı kış şartlarında tekrarlıyoruz"

İLHAMİ ERKILIÇ - Türkiye'de kış mevsiminin çetin geçtiği Ağrı, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Bingöl, Kars, Ardahan ve Iğdır'da görevli doğa koruma ekipleri, dondurucu soğuğa ve kara aldırmadan saatlerce yürüyüp avlak alanlar ile ormanlara giderek hem yem bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarını besliyor hem de onları kaçak avcılardan koruyor.

Kışın çetin geçtiği Ağrı, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Bingöl, Kars, Ardahan ve Iğdır'da zorlu arazi ve iklim şartlarında sürdürülebilir yaban hayatını ve doğayı korumak amacıyla mesai saati gözetmeden çalışan Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 13. Bölge Müdürlüğü ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla arazi araçlarıyla av faaliyetlerinin yapıldığı bölgeler ve avlaklara gidiyor.

Dondurucu soğuğa ve kara aldırmadan saatlerce yürüyüp avlak alanlar ile ormanlara giderek hem kışın yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarını besleyen hem de envanter çalışması yapan ekipler, buralarda kaçak avcılara yönelik de denetim gerçekleştiriyor.

Kaçak ve usulsüz avlananlar göz açtırmayan ekipler, arazide kar kalınlığının zaman zaman bir metreyi bulduğu yollarda bu avcıları yakalamak için saatlerce yürüyor.

Doğada bitkin ve yaralı halde buldukları hayvanları da korumaya alıp tedavi eden görevliler, yaban hayatının ve doğanın adeta koruyucu bekçileri oluyor.

Ekiplerin, yaban hayvanlarının aç kalmaması için dondurucu soğuklara rağmen zorlu kış şartlarında araziler ile dağlık alanlara giderek yem bırakması AA ekibince drone ile görüntülendi.

- Geçen yıl 8 ildeki bölgeye 35 ton yem bırakıldı

DKMP 13. Bölge Müdürü Mehmet Fehmi Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ağrı, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Bingöl, Kars, Ardahan ve Iğdır olmak üzere 8 ilde faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Ağır kış şartlarında yaban hayvanlarının aç kalmaması için yemleme faaliyetini aralıksız sürdürdüklerini anlatan Yüksel, "Geçen yıl doğaya yonca, saman, kırık buğday ve pazar artıkları gibi yaklaşık 35 ton yem bıraktık. Her yıl bu çalışlarımızı kış şartlarında tekrarlıyoruz." dedi.

Yüksel, bölge genelinde 180 avlak bulunduğunu belirterek, bu alanların biyoçeşitlilik açısından çok zengin olduğunu aktardı.

- "Amacımız yaban hayatını korumak"

Bölge olarak biyoçeşitlilik açısından Türkiye'de önemli bir alanda faaliyet gösterdiklerini dile getiren Yüksel, şöyle devam etti:

"Özellikle bölgede ağır kış artlarında keçiler, çengel boynuzlu dağ keçileri dağlık alanlarda kar yoğunluğu fazla olunca yem bulmak için alçak rakımlı alanlara inmek zorunda kalıyor. Biz de onları bölgelerinde koruyarak avcılara karşı mücadele etmekteyiz. Hem yemleme çalışmaları yaparak bölgelerinde tutmaya çalışıyoruz hem de kaçak avcılardan koruyoruz. Amacımız ağır kış şartları da olsa bu bölgelere gidip yemleme yaparak yaban hayatını korumak."

- Geçen yıl 350 kaçak avcıya 1 milyon 200 bin ceza yazıldı

Fehmi Yüksel, kaçak avcılıkla mücadelenin 7/24 devam ettiğini bildirerek, "Bölge genelinde 2020'de 350 kişiye kaçak avcılıkla ilgili işlem yaptık, yaklaşık 600 bini idari, 600 bini de tazminat olmak üzere 1 milyon 200 bin lira para cezası uyguladık. Kaçak avcılıkla mücadelemiz kesintisiz devam ediyor. Kurallara uyarak av yapan tüm avcılarımıza da teşekkür ederiz." diye konuştu.

Gelişen teknolojiyi kullanarak alınan önlemler sayesinde yaban hayatı popülasyonunda bölgede artış sağlandığına dikkati çeken Yüksel, av ve yaban hayatının korunması faaliyetlerini emniyet güçleri, muhtarlar, fahri av müfettişleri ve vatandaşlarla sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

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