"Doğanın koruyucu bekçileri" sürdürülebilir yaban hayatı için görev yapıyor

İLHAMİ ERKILIÇ - Türkiye'de kış mevsiminin çetin geçtiği Ağrı, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Bingöl, Kars, Ardahan ve Iğdır'da görevli doğa koruma ekipleri, dondurucu soğuğa ve kara aldırmadan saatlerce yürüyüp avlak alanlar ile ormanlara giderek hem yem bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarını besliyor hem de onları kaçak avcılardan koruyor.

Kışın çetin geçtiği Ağrı, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Bingöl, Kars, Ardahan ve Iğdır'da zorlu arazi ve iklim şartlarında sürdürülebilir yaban hayatını ve doğayı korumak amacıyla mesai saati gözetmeden çalışan Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 13. Bölge Müdürlüğü ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla arazi araçlarıyla av faaliyetlerinin yapıldığı bölgeler ve avlaklara gidiyor.

Dondurucu soğuğa ve kara aldırmadan saatlerce yürüyüp avlak alanlar ile ormanlara giderek hem kışın yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarını besleyen hem de envanter çalışması yapan ekipler, buralarda kaçak avcılara yönelik de denetim gerçekleştiriyor.

Kaçak ve usulsüz avlananlar göz açtırmayan ekipler, arazide kar kalınlığının zaman zaman bir metreyi bulduğu yollarda bu avcıları yakalamak için saatlerce yürüyor.