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Doğanşar, Türkiye’nin en yaşlı 2’nci ilçesi

SİVAS HABERLERİ  | 30.03.2020 17:16 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2019 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2 bin 842 kişinin yaşadığı Sivas’ın Doğanşar ilçesi, “en yaşlı ilçe” sıralamasında ülke genelinde 2’nci sırada yer aldı.Bin 421 erkek, bin 421 de kadının yaşadığı Doğanşar’da nüfusun yüzde 35,05’ini oluşturan 996 kişi 65 yaş veya üzerinde.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2019 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2 bin 842 kişinin yaşadığı Sivas’ın Doğanşar ilçesi, “en yaşlı ilçe” sıralamasında ülke genelinde 2’nci sırada yer aldı.
Bin 421 erkek, bin 421 de kadının yaşadığı Doğanşar’da nüfusun yüzde 35,05’ini oluşturan 996 kişi 65 yaş veya üzerinde. TÜİK verilerine göre ilçede yaşayan 277 kişi 0-14, 253 kişi 15-24, bin 316 kişi ise 24-64 yaş aralığında.
Türkiye’de “en yaşlı ilçe” listesinin zirvesinde yüzde 35,26 oranında yaşlı nüfus ile Elazığ’ın Ağın ilçesi yer alırken bu ilçeyi yüzde 35,05 ile Sivas’ın Doğanşar, yüzde 34,42 ile de Bilecik’in İnhisar ilçesi takip etti.

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