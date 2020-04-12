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Doğanşehir sokakları bomboş

MALATYA HABERLERİ  | 12.04.2020 12:47 | Son Güncelleme

Malatya’nın Doğanşehir ilçesi de sokağa çıkma yasağı nedeniyle sokakları bomboş kaldı.İçişleri Bakanlığı’nca 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta başlayan 2 günlük sokağa çıkma yasağı Malatya’da da sürüyor.Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde sokağa çıkma yasağı nedeniyle sakinlik yaşanırken, vatandaşların ihtiyaçları da karşılanıyor.Özellikle ekmek ihtiyacında fırınlar araçlarıyla mahalle mahalle gezerek, ihtiyacı olanlara ekmek veriyor.Güvenlik güçleri de sokağa çıkılmaması için sık sık vatandaşları uyarırken, vatandaşların ise sokağa çıkma yasağına uydukları görülüyor.

Doğanşehir sokakları bomboş

Malatya’nın Doğanşehir ilçesi de sokağa çıkma yasağı nedeniyle sokakları bomboş kaldı.
İçişleri Bakanlığı’nca 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta başlayan 2 günlük sokağa çıkma yasağı Malatya’da da sürüyor.
Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde sokağa çıkma yasağı nedeniyle sakinlik yaşanırken, vatandaşların ihtiyaçları da karşılanıyor.
Özellikle ekmek ihtiyacında fırınlar araçlarıyla mahalle mahalle gezerek, ihtiyacı olanlara ekmek veriyor.
Güvenlik güçleri de sokağa çıkılmaması için sık sık vatandaşları uyarırken, vatandaşların ise sokağa çıkma yasağına uydukları görülüyor.

Doğanşehir sokakları bomboş

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Irmak Eczanesi
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Onur Eczanesi
Merkez
Özalper Eczanesi
Merkez
Öznur Eczanesi
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