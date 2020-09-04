Doğanşehir’de Covid-19 denetimleri yoğunlaştırıldı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde de, yeni tip korona virüs (Covid-19) denetimleri yapılarak, kurallara uymayanlar uyarıldı.

İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu başkanlığındaki heyet tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, ilçede faaliyet gösteren işyerlerinde Covid-19’a karşı tedbirlere uyup uymadıkları kontrol edildi.

Eksik görülen konularda gerekli uyarıların yapıldığı denetimlerde konuşan Kaymakam Halil İbrahim Köroğlu, başta kafe, çay ocağı ve lokantalar olmak üzere tüm işyerlerinde vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uyması, maske takılması, işyerlerinde hijyen kurallarına uyulması, dezenfektan bulundurulması konusunda uyarıda bulunduklarını bildirdi.

Denetimde görev alan tüm görevliler tarafından denetim sırasında rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere de ağırlık verildiğine dikkat çeken Köroğlu, denetimlerdeki amacın vatandaşları rahatsız etmek değil, onların daha sağlıklı ortamlarda bulunmalarını ve daha sağlıklı hizmet almalarını sağlamak olduğunu vurguladı. Denetimlerdeki amaçlarının Covid-19 virüsünün bulaşma riskini en aza indirmek olduğunu ifade eden Kaymakam Köroğlu, “Maalesef tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artan Covid-19 vaka sayısı nedeniyle vatandaşlarımızın tedbirlere uyması konusunda biraz daha dikkatli olmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.



