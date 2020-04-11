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Doğanşehir’de fırıncılar ekmekleri evlere götürüyor

MALATYA HABERLERİ  | 11.04.2020 17:30 | Son Güncelleme

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde sokağa çıkma yasağı nedeniyle fırıncılar evlerinden çıkamayan vatandaşlara siparişlerini evlerine teslime ediyor.İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile sokağa çıkma yasağının yaşandığı Malatya’da fırıncılar ekmek siparişlerini vatandaşların evlerine teslim ediyor.

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde sokağa çıkma yasağı nedeniyle fırıncılar evlerinden çıkamayan vatandaşlara siparişlerini evlerine teslime ediyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile sokağa çıkma yasağının yaşandığı Malatya’da fırıncılar ekmek siparişlerini vatandaşların evlerine teslim ediyor. Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 2 gün sürecek sokağa çıkma yasağı kapsamında fırıncılar kendi araçlarıyla ekmek siparişlerini evlere teslim ediyor.
Doğanşehir ilçesinde faaliyet sürdüren fırıncı esnaflarından Önder Akbıyık, “Ülkemizde etki gösteren Korona virüs nedeniyle 30 büyükşehir ve Zonguldak ilimiz de sokağa çıkma yasağı olduğundan dolayı Doğanşehir ilçemizde vatandaşlarımıza ekmeklerini araçlarımız ile dağıtıyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızın dışarıya çıkmamaları ve evde kalmalarını istiyoruz." dedi.

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