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Doğasever avukat yerleştiği mahallenin "gönüllü çöpçüsü" oldu

25.12.2021 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bir bankanın hukuk biriminde çalışırken görevinden ayrılıp İzmir'in Urla ilçesinde kırsal mahalleye yerleşen avukat Sabiha Çetin Kuş, haftanın üç günü gönüllü olarak yollardaki çöpleri topluyor - Kuş: - "Öğüt vermek yerine örnek olmanın daha önemli olduğunu biliyorum. Bu yüzden örnek olmaya gayret ediyorum. Haftanın en az üç günü çevreyi temizlemeye çalışıyorum. Bildiğiniz çöp topluyorum"

İZMİR (AA) - ZEYNEP ÇELİKKOL - İstanbul'un stresinden ve yoğunluğundan kurtulmak için eşiyle İzmir'in Urla ilçesine yerleşen avukat Sabiha Çetin Kuş, haftanın 3 günü çevredeki çöpleri toplayarak mahallesinin temizliğine katkıda bulunuyor.

İstanbul'da 23 yıl çeşitli bankalarda hukuk müşavirliği yapan 47 yaşındaki Kuş, yeni bir yaşam kurmak için "tası tarağı toplayıp" 2019'da eşiyle Urla'nın Özbek Mahallesi'ne yerleşti.

Mahalledeki doğal yaşama katkıda bulunmak isteyen Kuş, haftanın üç günü büyük boy torbayla sokakları dolaşarak çöp toplamaya başladı.

- Adı "çöpçü avukata" çıktı

Sabiha Çetin Kuş, AA muhabirine, köy hayatına alıştıktan sonra bölgeyi daha da güzelleştirmek için neler yapabileceklerini düşündüğünü ve çevredeki çöplerin temizlenmesine katkıda bulunmaya karar verdiğini söyledi.

Mahalle sakinlerinden olumlu tepkiler aldığını ancak adının da "çöpçü avukata" çıktığını anlatan Kuş şöyle konuştu:

"Ne yapabilirim diye baktığımda beni bugünlerde en fazla ilgilendiren ve üzen tüm dünyanın yaşadığı durum çevre kirliliğiydi. 'Bunu nasıl halledebiliriz, Urla'da bizim köyümüz nasıl örnek olabilir?' diye düşünmeye başladım. Eşim Özkan bu süreçte en büyük destekçim oldu. Sonrasında özellikle kendi yürüdüğüm yerlerdeki çöpleri toplamaya, temizlemeye başladım. Çünkü öğüt vermek yerine örnek olmanın daha önemli olduğunu biliyorum. Bu yüzden örnek olmaya gayret ediyorum. Haftanın en az üç günü çevreyi temizlemeye çalışıyorum. Bildiğiniz çöp topluyorum."

Kuş, herkesin temiz bir çevrede yaşama hakkı olduğunu, yere çöp atmanın anayasal anlamda yasak olduğunu söyledi. Kuş, çevreye her vatandaşın bakmasının bir görev olduğunu anlatmaya çalıştığını belirtti.

Köyde yaşayanların dikkatini çekmek için temizliğin yanı sıra levhalar da hazırladığını aktaran Kuş, "Çocukları çok önemsiyorum. Bana yardım elini uzatan ilk çocuklar oldu. Beni çöp toplarken gördüklerinde 'Size yardım edebilir miyiz?' dediler. Hangi çöpün kaç yıl içerisinde doğadan ayrılacağını konuşuyoruz. Onlara 'Ben ne yapıyorum?' diye sorduğumda herkes farklı bir cevap verdi ama en kıymetlisi 'Sen bizim geleceğimiz için uğraşıyorsun?' dedi. Muhteşemdi bir çocuğun farkında olması çok değerli." diye konuştu.

- "Küçük adımlarla başladım"

İnsanların kendi kapısının önünü süpürmesinin eski geleneklerden olduğunu hatırlatan Kuş şöyle dedi:

"Bir yerde çöp varsa oraya daha da çok çöp atılıyor bu yüzden çöp olan yeri hemen temizlemeye çabalıyorum. Küçük adımlarla başladım. Zamana bıraktım, zaman en önemli onarıcımız. Uzun bir süre sonra da olsa herkesin ataletten kurtulacağını 'Bana dokunmayan yılan bin yaşasın.' demeyeceğini çok iyi biliyorum. Nezaketle yapmaya çalışıyorum, zarafetin zayıflık olduğu düşünülüyor ama zarafetin aslında güç olduğunu herkes hissediyor. Çöpçü arkadaşlarımızla karşılaşıyoruz arabayı durdurup bana 'Allah sizden razı olsun.' diyorlar. Bu benim için çok değerli."

- Mahallede farkındalık oluştu

Köyde farkındalık oluştuğunu ve sosyal medyadan kendisine ulaşıp çöp torbası yollayanlar olduğunu dile getiren Kuş şöyle devam etti:

"Hepimiz elimizi taşın altına sokalım istiyorum. Köyde bana destek olan kadınlar var. Muhtar hanım var. Sosyal medyada muhtarımızı etiketleyerek ne yaptığımı anlatan paylaşımlar yapıyorum. Bunun semerelerini de topluyorum. Sosyal medyadan bana ulaşanlar ve çöp torbası göndermek isteyenler oldu. Hatta İmece 2006 isimli bir grup çok fazla çöp torbası harcandığı için kıymetli bir kutu gönderdi. 'Sizin yanınızda değiliz ama bu kutuyu gönderiyoruz.' dediler. Yaşar Üniversitesinden bir hocamızla tanıştık. Öğrencilerimizle çevreyle ilgili etkinlik yapacağız sizin için uygunsa sizin köyünüzde yapmak istiyoruz dediler. Ben bu şekilde köyümüzde de uyumakta olan o heyecanı, hevesi, iştahı artırmayı hedefliyorum. Hepimizin el atması gerekir. Ben bireysel olarak dünyayı kucaklayamam ama önemli olan etiketleri bir kenara bırakıp harekete geçmektir."

Mahalle sakinlerinden 60 yaşındaki Aysun Uslu da Kuş'un mahalleye yerleştikten sonra herkese örnek olduğunu ve "köyü güzelleştirdiğini" dile getirdi.

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