Doğaseverler etkinliklerde topladıkları parayla köy okullarını renklendiriyor

BİTLİS (AA) - AHMET OKUR - Bitlis ve ilçelerinde doğaseverler, düzenledikleri etkinliklerde topladıkları parayla köy okullarını bir grup öğretmenle renklendirerek öğrencilere daha güzel ortamlarda ders yapma imkanı sunuyor. Esnaf, memur ve sağlık çalışanlarından oluşan Bitlis Doğa ve Kamp, Ahlat Doğa ve Spor ile Bitlis Gezi kulüplerinin üyeleri, düzenledikleri yürüyüş ve etkinlerde topladıkları parayı öğrencilerin eğitimi için kullanıyor. Cumhurbaşkanlığı kararıyla "Kesin Korunacak Alan" ilan edilen Madavans Vadisi ile UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Selçuklu Meydan Mezarlığı'na yürüyüş düzenleyen kulüptekiler, etkinliklerde topladıkları parayı öğretmenlerin kurduğu "Renkli Rüyalar Grubu"na teslim ediyor. Doğaseverler, Renkli Rüyalar Grubu'ndaki öğretmenlerle gerekli malzemeleri alarak köy okullarını boyayıp öğrenciler için daha güzel ortamlara dönüştürüyor. Şu ana kadar bu yolla 3 köy okulunu yenileyen doğaseverler ile öğretmenler, etkinliklerin sayısını artırarak daha çok okula ulaşmayı hedefliyor.

- "Okulların sıra ve masaları onardık" Ahlat Doğa ve Spor Kulübü Başkanı Deniz Balaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığınca "Hassas Korunacak Alan" listesine alınan kanyona gezi düzenlediklerini söyledi. Geziden elde ettikleri geliri köy okullarının eksikliklerinin giderilmesi için değerlendirdiklerini anlatan Balaman, şunları kaydetti: "Renkli Rüyalar Grubuyla köy okullarını renklendirdik. Köylerdeki anasınıflarını elden geçirdik. Daha renkli bir hale getirdik. Okulların boya ihtiyacı varsa boyalayıp sıra ve masaları onardık. Genelde şehir merkezinden uzak köy ve kırsal kesimdeki okullara etkinlikler düzenliyoruz. Bu alanlardaki öğrencilerin kitap ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Tamamen gönüllü bir ekibimiz var." - "Herkes elinden gelen desteği verdi" Doğa ve Kamp Kulübü Başkanı Menaf Ece ise öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim almalarını sağlamak için eğitime katkı sunduklarını ifade etti. Ece, "Çok güzel bir etkinlik oldu. Doğasever arkadaşlarımızla yürüdük. İl merkezi ve ilçelerden arkadaşlar katılım sağladı. Herkes elinden gelen desteği verdi. Yine bu tür faaliyetlerde bulunmak üzere güzel etkinlikler düzenleyeceğiz. Bu etkinlikler Bitlis'e renk ve güzellik olarak geri döner." dedi.