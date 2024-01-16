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Doğaseverler kar altında kalan "Kadıralak Yaylası"na yürüdü

16.01.2024 11:20 | Son Güncelleme:
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Trabzon'da bir grup doğasever, kar altında kalan Tonya ilçesine bağlı Kadıralak Yaylası'na yürüyüş düzenledi.

İlçe merkezine 9 kilometre uzaklıktaki, 1300 rakımlı Kadıralak Yaylası, her mevsim doğa ve fotoğraf tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

İl genelinde etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen yayla, bugünlerde ziyaretçilerine kış manzarası sunuyor.

Trabzon Tenis Dağcılık Kayak İhtisas Kulübünden (TEDAK) 20 kişilik grup, Tonya merkezinde buluşarak ilk olarak Canik Şelalesi'ni ziyaret etti.

Bir kısmı donan şelalenin patika yollarında yürüyen doğa tutkunları, bol oksijenli havayı soluyarak doğa ile iç içe vakit geçirme imkanı buldu.

Ardından Kadıralak Yaylası'nın eteklerinde bulunan Barak Gölü'ne kadar yürüyen grup, burada da donan gölde fotoğraf çektirdi.

Son olarak patika yollardan metrelerce karın bulunduğu yaylaya ulaşan doğaseverler, bölgeyi gezip fotoğraf çekti ve karın keyfini çıkardı.

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