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Doğaseverler ODTÜ'de bitki ve hayvan türlerini gözlemleyip fotoğraflayacak

02.06.2021 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğaseverler ODTÜ'de bitki ve hayvan türlerini gözlemleyip fotoğraflayacak

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) yerleşkesinde, doğa severlerin bitki ve hayvan türlerini gözlemlemesi amacıyla "Tür Say" etkinliği düzenlenecek.

ODTÜ'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl üçüncüsü düzenlenecek etkinlik, ODTÜ Ekosistem Uygulama ve Araştırma Merkezi (EKOSAM) ve Doğa Koruma Merkezi Vakfı (DKM) iş birliğiyle 4 Haziran Cuma günü 10.00-18.00 saatlerinde yapılacak.

Doğaseverler, etkinlik süresince ODTÜ yerleşkesinde bulunan doğal alanlarda, rehberler eşliğinde gözlem yapacak ve ilgilerini çeken bitki, kuş, kelebek gibi türlerin fotoğraflarını çekecek.

Katılımcılar, bitki ve hayvan türlerinin fotoğraflarını "#odtudedoga" ve "#tursay2021" etiketleriyle sosyal medya üzerinden paylaşacak.

Etkinlik kapsamında en çok tür kaydeden grup, bir kelebek türü olan "güzel nazuğum"u fotoğraflayan ile en genç ve en yaşlı katılımcıya DKM yayınlarından ödüller verilecek.

Ayrıca tüm katılımcılara boyun bandanası hediye edilecek.

Etkinlikle ilgili detaylı bilgiye, "http://odtudedoga.org/etkinlikler/tur-say" adresinden ulaşılabilecek, katılım için ise "forms.gle/b1gcEyTx9Tbnn2qMA" adresindeki formdan başvuru yapılması gerekecek.

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