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Doğaseverler Şırnak'ın güzelliklerini keşfediyor

15.05.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedat Çelik: - "Rotalar belirlendiğinden bu yana turizm paydaşlarıyla üniversite olarak birçok tur hazırladık, tur operatörleri ve acentelere gönderdik. Bunun da meyvelerini almaya başladık. Hazirana kadar 20 tur daha var" - Tur rehberi Akif Özek: - "Gelenler buraların doğasına hayran kalıyor. Yerli ve yabancı doğaseverleri bölgemize bekliyoruz"

EKREM PAYAN - Şırnak'ın doğal güzellikleri kavuştuğu huzurla ziyaretçileri ağırlıyor.

Finik Ören Yeri ve Kalesi, Cehennem Deresi, Ulu Cami, Kırmızı Medrese, Nuh Peygamber, Mem-u Zin ve İsmail Ebu'l-İz türbeleri, Cizre Kalesi, Hamidiye Kışlası gibi pek çok tarihi ve kültürel zenginliği bünyesinde barındıran Şırnak'ta turizmle ilgili çalışmalar yürütülüyor.

Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu ile Dicle Kalkınma Ajansı tarafından yeni alanların turizme kazandırılması için 3 yıl önce hayata geçirilen "Sürdürülebilir Turizm Çeşitlendirilmesi, Kültür ve Turizm Rotaları Projesi" kapsamında kentte belirlenen 10 rota da turizm güzergahlarına dahil edildi.

Düzenlenen turlar kapsamında kente gelen ziyaretçiler, Şırnak'ın İdil ve Güçlükonak ilçeleri arasında yer alan Cehennem Deresi bölgesini, yaylaları, dereleri, kaplıcaları ve vadileri serin havada gezme fırsatı buluyor.

- "Hazirana kadar 20 tur daha var"

ŞÜ Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedat Çelik, AA muhabirine, bu tur organizasyonlarını turizm paydaşları ile gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Rotalar belirlendiğinden bu yana turizm paydaşlarıyla üniversite olarak birçok tur hazırladık, tur operatörleri ve acentelere gönderdik. Bunun da meyvelerini almaya başladık. Hazirana kadar 20 tur daha var." diyen Çelik, sağlanan bu gelişmeyi görmenin mutluluk verici olduğunu belirtti.

Çelik, bundan sonraki süreçte bölgede daha fazla turist görmeyi beklediklerini dile getirdi.

- "Büyük bir talep var"

Tur acentesi yetkilisi Huzan Barış, bir hafta içinde turizm paydaşları ile Cehennem Deresi ve ters lalelere yönelik tur gerçekleştirildiğini ifade ederek, sezon boyunca turların süreceğini söyledi.

Şırnak'ta gezilecek görülecek çok yerin olduğuna işaret eden Barış, "Huzurla insanlar merak ettikleri bölgeleri ziyaret ediyor. Büyük bir talep var. Belirlenen rotaların meyvelerini toplamaya başladık. Her geçen gün bu ilginin artarak devam ettiğini görüyoruz." dedi.

Tur rehberi Akif Özek, bölgede yaşanan huzurla insanların rahat ve özgürce gezebildiklerini anlatarak, bölgeye gelmek isteyen çok kişinin olduğunu dile getirdi.

Bölgenin, kentin turizm ve doğa turlarına elverişli olduğuna işaret eden Özek, "Gelenler buraların doğasına hayran kalıyor. Yerli ve yabancı doğaseverleri bölgemize bekliyoruz." diye konuştu.

- "İyi ki gelmişiz"

Ziyaretçilerden Nevşehirli Filiz Tolu, bölgenin doğa sporları için elverişli olduğunu belirterek, bu yönüyle de turizme büyük katkılar sunacağını düşündüğünü söyledi.

Bölgenin merak uyandırdığını dile getiren Tolu, "Birçok farklı sektörden arkadaşlarla bölgeye geldik. Buraları tanıtmak için çaba sarf edeceğiz. Çok güzel bir rota. Doğaseverlere tavsiye edeceğim bir yer." ifadelerini kullandı.

Aksaray’dan gelen Gani Darılmaz, kentin muazzam bir doğaya sahip olduğunu söyledi.

Gaziantep'ten gelen Burcu Bekleviç ise bu geziyi gerçekleştirmekten memnuniyet duyduğunu anlatarak, "Muhteşem bir yer. İyi ki gelmişiz. Herkese tavsiye ediyorum." şeklinde konuştu.

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