Doğaseverlerin vazgeçilmezi: "İrişkit"

Kahramanmaraş’ta et sucuğu olarak bilinen irişkit özel baharat karışımıyla doğaseverlerin de vazgeçilmezi oldu.

Kahramanmaraş’ta yörenin en önemli yiyeceklerin arasında yer alan ve en eski usul olan irişkit kendine has lezzetiyle vazgeçilmez gıda ürünleri arasında yer alıyor.

İrişkit sucuğunun doğaseverlerin en çok tükettiği lezzetlerin başında geldiğini söyleyen Doğan Yenigül, “Şehrimizin çok farklı yerlerini gezip görmek için saatler süren yolculuğumuz oluyor. Ebetteki vazgeçilmezimiz olan irişkit sucuğunu yolculuğa çıkmadan mutlaka yanımıza alıyoruz. Gördüğümüz en güzel ortamda durarak yanımızda getirdiğimiz irişkiti pişirmek için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Doğaseverler için vazgeçilmez bir lezzet. Mutlaka yemeyenlerinde tatmasını öneriyoruz" dedi.

