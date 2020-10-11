Doğasıyla cezbeden Boztepe, modernleşen yapısıyla ilgi görüyor

Büyükşehir Belediyesince, Boztepe'nin cazibesini arttırmak amacıyla yöresel ürünlerin satıldığı 27 ahşap büfe inşa edildi. Trafiğe kapanan gezi alanı da yürüyüş yolu ve peyzaj düzenlemesiyle modern bir görünüme kavuştu.

Buraya yeni tesisler kazandırdıklarını, böylece çok güzel bir çekim merkezi haline geldiğini belirten Güler, "Çok güzel, estetik görünüme sahip gezi, yürüyüş yolları yaptık. Çok çarpık yapılaşma vardı gereksiz döküntü halinde, onların hepsini kaldırdık. Boztepe daha renkli bir tepe haline geldi." dedi.

Güler, yöresel ürün satışının yapıldığı ahşap büfeler inşa edildiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Yöresel ürünler üzerinde çalışmalarımızı yaptık. Burada hem emekler değerlendiriliyor hem de halkımıza katkı sağlanıyor. Düşünen, üreten, yarışan Ordu'da, üretimi destekleyen bir başkan olarak sözleşmeli tarımı başlatmıştık. Farkındalık oluşturarak bütün ürünlerimizin modern ve hijyenik şekilde üretilmesini sağladık. Yepyeni bir gelir kapısı açılmış oldu. Ürünlerin satışını da buradaki büfelerde gerçekleştiriyoruz."

Teleferiğin alt istasyonunda da yöresel ürün satış noktalarını açtıklarına işaret eden Güler, bu bakımdan da farklı ve güzel bir yer haline geldiğini vurguladı.

Güler, Boztepe'nin turistlerin uğrak yeri olduğunun altını çizerek, "Yeni sosyal tesislerde de halkımız hem ucuz hem temiz hem de damak zevkine uygun yeni lezzetleri tadacaklar. Paraşüt denemeleriyle Ordu’nun güzelliklerini seyredecekler. Aynı zamanda yolları da geliştirdik. Çok güzel bir uğrak yer oldu." diye konuştu.