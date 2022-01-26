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Doğasıyla cezbeden Çambaşı Yaylası kayak tutkunlarını ağırlıyor

26.01.2022 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler: - "Yeni tesisleri açacağız. Otel inşaatımız inşallah yaza bitecek. Burasının konaklama kapasitesini daha da artıracağız"

EYÜP ELEVLİ - Ordu'nun turistik alanlarından 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası, son yıllarda kayaksevelerin yeni rotası oldu.

Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Yaylası, uçsuz bucaksız ormanları ve temiz havasıyla her mevsim ziyaretçilerini ağırlıyor.

Karadeniz Bölgesi'nin önemli turistik alanları arasında yer alan yaylada, yaklaşık 630 dönüm alan üzerine inşa edilen, kayak merkezinin de bulunduğu Çambaşı Doğa Tesisleri, 2017-2018 kış sezonunda hizmete girdi.

Doğayla iç içe kayak ve snowboard yapma, kızakla kayma imkanı sunulan tesisteki 12 ahşap bungalovda da eşsiz manzara eşliğinde konaklanabiliyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AA muhabirine, Çambaşı'nı önemli bir çekim merkezi haline getirmek istediklerini söyledi.

Pistler ve telesiyejle merkezi donattıklarını belirten Güler, "Burası gerçek anlamda sadece Ordu'ya değil, Türkiye'nin kayaksever sporcularına ve herkese açık bir yer." dedi.

Güler, yaylanın her mevsim farklı güzellikler sunduğunu ifade ederek, "22-23 Ocak'ta 16'ncısını gerçekleştirdiğimiz Çambaşı Kar Festivali'ni bu yıl iki güne çıkarttık. Sömestir tatili de aynı tarihe denk geldi." diye konuştu.

- "Burası kendi başına bir mutluluğun resmi"

Festivalde yaylanın güzelliklerini tattıklarını, aynı zamanda sert iklimde kendilerini test ettiklerini dile getiren Güler, "Sporcular için de bizler için de öyle. Harikulade bir ortam. Meşhur söz var, 'Mutluluğun resmi' diye. Mutluluğun resmini böylece gerçek anlamda figürlerle çiziyoruz, bir kağıt üzerine değil. Burası kendi başına bir mutluluğun resmi." ifadesini kullandı.

Güler, tesisteki bungalov evlerin doluluğuna dikkati çekerek, "Tabiri caizse 3 ay boyunca kapalı gişe oynuyor diyelim. Yeni tesisleri açacağız. Otel inşaatımız inşallah yaza bitecek. Burasının konaklama kapasitesini daha da artıracağız. Yani bütün dünya buradan bahsedecek." dedi.

Kabadüz ilçesinin hayvancılık ve tarımda patates, çilek gibi ürünleriyle önemli bir noktaya geldiğini aktaran Güler, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya'nın da güzel çalışmalar yaptığını söyledi.

Tatilde Çambaşı'na kaymaya gelen 6. sınıf öğrencisi Hasan Ege de ailesiyle burada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

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