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Doğaüstü güçlere sahip olduğunu öne sürerek genç kızları taciz eden şahıs tutuklandı

01.11.2023 07:49 | Son Güncelleme:
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Osmaniye’de, tanrı tarafından görevlendirildiğini ve doğaüstü yeteneklere sahip olduğunu öne sürerek genç kızları taciz eden şahıs tutuklandı.

Doğaüstü güçlere sahip olduğunu öne sürerek genç kızları taciz eden şahıs tutuklandı

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne ekipleri gelen ihbarlar üzerine, kendisinin tanrı tarafından görevlendirildiğini, doğaüstü yeteneklere sahip olduğunu iddia edip, ücret karşılığında ailevi ve psikolojik sorun yaşayan genç kızları doğaüstü varlıkların içine kaçtığını söyleyerek sözde tedavi ettiği, doğaüstü varlıkların çok güçlü olduğunu, baş edemediğini ifade ederek ücret tarifesini arttırdığını, sözde tedaviye ikna ettiği genç kızların özel bölgesine dokunarak cinsel tacizde bulunduğu tespit edilen A.S.’yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan A.S. tutuklandı.

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