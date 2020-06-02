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Doğaya gelişi güzel atılan evsel atıklar toplanıyor

BİLECİK HABERLERİ  | 02.06.2020 12:00 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga Belediyesi ekipleri, belde halkı tarafından doğaya gelişi güzel atılan evsel atıkların temizliğini gerçekleştirdi.Belediye Başkanı Selim Tuna, “Beldemizin farklı noktalarına atılan çöplerin temizliğini gerçekleştirdik.

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga Belediyesi ekipleri, belde halkı tarafından doğaya gelişi güzel atılan evsel atıkların temizliğini gerçekleştirdi.
Belediye Başkanı Selim Tuna, “Beldemizin farklı noktalarına atılan çöplerin temizliğini gerçekleştirdik. Gönül ister ki atılmasın, ama atılıyor. Bu tür çöp atılan yerleri bizlere bildirirseniz temizliğini hemen yaparız. Bizleri bilgilerden vatandaşlarımıza çok teşekkür ederim.“ dedi.
Vatandaşlar da Belediye Başkanı Selim Tuna’ya doğaya sahip çıktığı için teşekkür ederken doğaya gelişi güzel atılan evsel atıkları atan kişilere de tepki gösterdiler.

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