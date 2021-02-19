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Doğaya kuşlar için yem, sokak hayvanları için mama

19.02.2021 10:25 | Son Güncelleme:
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Kar yağışı süren 19 Mayıs ilçesinde sokak ve yaban hayvanları için belediye ekipleri, daha önceden ilçenin muhtelif yerlerine yerleştirdiği besleme noktalarına sürekli mama takviyesi yapıyor.İlçede etkili olan kar yağışının ardından yem bulmakta zorlanan kuşlar için ağaç diplerine kuşyemi, daha önceden ilçenin muhtelif yerlerine yerleştirdikleri kulübelere ve mamalıkları her gün kontrol ederek mama bıraktıklarını belirten 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “Sokak hayvanları ve doğadaki kuşlar bizim can dostlarımız.

Kar yağışı süren 19 Mayıs ilçesinde sokak ve yaban hayvanları için belediye ekipleri, daha önceden ilçenin muhtelif yerlerine yerleştirdiği besleme noktalarına sürekli mama takviyesi yapıyor.
İlçede etkili olan kar yağışının ardından yem bulmakta zorlanan kuşlar için ağaç diplerine kuşyemi, daha önceden ilçenin muhtelif yerlerine yerleştirdikleri kulübelere ve mamalıkları her gün kontrol ederek mama bıraktıklarını belirten 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “Sokak hayvanları ve doğadaki kuşlar bizim can dostlarımız. Sadece sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde değil, her gün sokak hayvanlarını aç bırakmıyoruz. Kıymetli vatandaşlarımızdan da kapılarının önlerine bir kap su ve mama koymalarını, pencere ve balkon kenarlarına ekmek kırıntıları gibi kuşlar için yemler bırakmalarını rica ediyoruz” dedi.

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