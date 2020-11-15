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Doğru: "Tarımsal desteklerden stopaj kaldırılmalı"

ADANA HABERLERİ  | 15.11.2020 09:51 | Son Güncelleme

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, tarımsal desteklerden yüzde 2 ile yüzde 4 oranında tahsil edilen stopaj kesintisinin kaldırılmasını beklediklerini söyledi.Mutlu Doğru, CHP Ekonomi Masası heyetinin, Adana Çiftçiler Birliği’ni ziyaretinde, “Devletin tarımsal desteklerinden yüzde 2 ile yüzde 4 oranında tahsil edilen stopaj kesintisinin kaldırılmasını bekliyoruz.

Doğru: "Tarımsal desteklerden stopaj kaldırılmalı"

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, tarımsal desteklerden yüzde 2 ile yüzde 4 oranında tahsil edilen stopaj kesintisinin kaldırılmasını beklediklerini söyledi.
Mutlu Doğru, CHP Ekonomi Masası heyetinin, Adana Çiftçiler Birliği’ni ziyaretinde, “Devletin tarımsal desteklerinden yüzde 2 ile yüzde 4 oranında tahsil edilen stopaj kesintisinin kaldırılmasını bekliyoruz. Bu konuda bazı çiftçiler mahkemeye başvuruda bulundu ve kazandı. Şimdi emsal olduğu için hepimizin dava açması lazım. Bu stopaj uygulaması kanuna aykırı ise kimseden kesilmemesi gerekir” dedi.
Doğru, narenciye üreticilerinin beklentisinin ise Çin ile ihracat protokolünün imzalanması olduğuna dikkati çekerek, “Narenciyede en büyük ihracatımız yüzde 70 ile Rusya. Çin de büyük bir Pazar. Bu ülke ile de ihracat protokolünün bir an önce imzalanması arzusundayız” diye konuştu.
CHP heyeti, toplantıya katılan çiftçilerin de beklentilerini dinledikten sonra, dile getirilen konuların takipçisi olacaklarını bildirdiler.

Doğru:

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