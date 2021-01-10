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Doğru’dan 10 Ocak Gazeteciler Günü mesajı

10.01.2021 15:41 | Son Güncelleme:
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Doğru’dan 10 Ocak Gazeteciler Günü mesajı

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, ’10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ nedeniyle bir mesaj yayımladı.Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından birinin de basın olduğunu, Gaziantep’te de gün geçtikçe yaygınlaşan yerel medyanın güçlü bir basın teşkilatı oluşturduğunu söyledi.Başkan Doğru, mesajının devamında, "Geçmişten günümüze önemli bir gelişme gösteren Türk basını, gün geçtikçe büyümekte ve buna muktedir çalışanları ile memleket meselelerini toplumla paylaşmaktadır.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, ’10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından birinin de basın olduğunu, Gaziantep’te de gün geçtikçe yaygınlaşan yerel medyanın güçlü bir basın teşkilatı oluşturduğunu söyledi.
Başkan Doğru, mesajının devamında, "Geçmişten günümüze önemli bir gelişme gösteren Türk basını, gün geçtikçe büyümekte ve buna muktedir çalışanları ile memleket meselelerini toplumla paylaşmaktadır. Basınımızın toplumsal hayattaki etkinliğinin artması demokrasimizi güçlendirmektedir. Bugün ilimiz bu katkılarla büyük mesafe kat etmiştir. İlimizin meseleleri farklı görüşler de ortaya konularak kamuoyu önünde tartışılabilmektedir. Bunlar, şüphesiz demokrasimizi daha üst seviyelere taşıyacak faktörlerdir. Basının görevlerini yapabilmesinin temel şartı basın özgürlüğünün sağlanmasıdır. Bu konuda Araban Belediyesi olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmekteyiz. Doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı, basın ve basın çalışanları için yol gösterici değerlerdir. İlimiz basınının çalışmalarını, bu değerlere bağlılıkla devam ettireceğine inanıyor, bu çabalara her zaman katkı sağlayacağını düşünüyorum. Basınımızın gösterdiği gelişmede, en önemli pay, basın çalışanlarına aittir. Basın çalışanları, mesleklerinin gereğini yerine getirmek için fedakarca görev yapmaktadır. Çalışan Gazeteciler Günü’nde basın çalışanlarının hak ettikleri hayat standardına, ekonomik ve sosyal imkanlara kavuşması temennisiyle değerli basın çalışanlarının Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyor, görevi başında şehit düşen gazetecilerimizi de rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

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Gaziantep Namaz Vakitleri 10 Ocak Pazar

İmsak
06:12
Sabah
07:37
Öğle
12:43
İkindi
15:17
Akşam
17:39
Yatsı
18:59

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Pazar

Aycan Eczanesi
Sehitkamil
Bahar Eczanesi
Sehitkamil
Devam Eczanesi
Sehitkamil
Huzur Eczanesi
Sehitkamil
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