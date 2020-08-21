YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Doğru’dan Bakan Gül’e makamında ziyaret

Doğru’dan Bakan Gül’e makamında ziyaret

GAZİANTEP HABERLERİ  | 21.08.2020 10:12 | Son Güncelleme

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Ankara’da Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ü makamında ziyaret etti.AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na katılmak için gittiği Ankara’da bulunan Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ü makamında ziyaret etti.Başkan Doğru, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, “Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na katılmak için gittiğim Ankara’da yapılan toplantı sonunda Yavuzeli Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu ile birlikte Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ü makamında ziyaret ettik.

Doğru’dan Bakan Gül’e makamında ziyaret

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Ankara’da Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ü makamında ziyaret etti.
AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na katılmak için gittiği Ankara’da bulunan Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ü makamında ziyaret etti.
Başkan Doğru, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, “Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na katılmak için gittiğim Ankara’da yapılan toplantı sonunda Yavuzeli Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu ile birlikte Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ü makamında ziyaret ettik. Ziyaret sırasında ilçeye yapılacak olan yatırımlar ile ilgili istişarelerde bulunduk. Bakan Gül’ü makamında ziyaretimizin sonunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan’ı makamında ziyaret ettik. Yaptığımız ziyaretlerde ilçemiz için faydalı görüşmeler yaptık’’ dedi.

Doğru’dan Bakan Gül’e makamında ziyaret

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlülerin sıra dışı maskeleri Ünlülerin sıra dışı maskeleri
Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!
En Çok Okunan Yerel Haberler

Gaziantep Namaz Vakitleri 21 Ağustos Cuma

İmsak
04:18
Sabah
05:45
Öğle
12:39
İkindi
16:21
Akşam
19:22
Yatsı
20:43

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler21 Ağustos Cuma

Beyoğlu Eczanesi
Sehitkamil
Çilek Eczanesi
Sehitkamil
Gözüşirin Eczanesi
Sehitkamil
Hacıbaba Emek Eczanesi
Sehitkamil
Talip Kaya Eczanesi
Sehitkamil
Yancar Eczanesi
Sehitkamil
Babı Sıfa Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım:
Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım:
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Belediye personeline toplu sözleşme müjdesi
Belediye personeline toplu sözleşme müjdesi
Şahin’den basın bayramı kutlaması
Şahin’den basın bayramı kutlaması
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.