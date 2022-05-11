Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Akdeniz için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerine kadar Adana, Mersin ve Osmaniye'nin kuzey kesimleri ile Kahramanmaraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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