Doğu Akdeniz'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün 21.00 ila 05.00 saatlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Adana'da vatandaşların yoğun olarak kullandığı Ziyapaşa, Bülent Angın ve Turgut Özal bulvarlarının, kısıtlamanın başlamasıyla boş kaldığı görüldü.

Kentte önlem alan polis ekipleri denetim yaptı

Merkez Çukurova ilçesinde Ali Özsaylı, engelli 15 yaşındaki oğlu Ömer Özsaylı ile polis denetim noktasını ziyaret etti. Polislerle görüşen Ömer için ekipler araçtan siren çaldı, Ömer'e maske taktı.

Baba Ali Özsaylı, oğlunun polisleri çok sevdiğini, hemen hemen her gece bir polis ekibini bulup onlarla görüşmek istediğini, bu nedenle ekipleri ziyaret ettiğini belirtti.

- Mersin

Mersin'de kısıtlamaya uyulduğu ve sokakların sakin olduğu gözlendi.

Yaya ve araç trafiğinin yoğun olarak yaşandığı sahil bandındaki Özgecan Aslan Barış, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray meydanlarına sessizlik hakim oldu.